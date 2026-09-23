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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Carlos Bacca, ilusionado con regreso de James, Cuadrado, Jackson y Quintero; "qué bonito"

Carlos Bacca, ilusionado con regreso de James, Cuadrado, Jackson y Quintero; "qué bonito"

El delantero de Deportivo Cali habló de sus excompañeros en Selección Colombia y destacó su llegada al fútbol colombiano. "Que en cada estadio los quieran, se les aplauda", dijo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Carlos Bacca y James Rodríguez, en duelo con Selección Colombia.
Carlos Bacca y James Rodríguez, en duelo con Selección Colombia.
Foto: AFP.

James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero siguen siendo tema de debate en el fútbol colombiano, con su regreso al balompié de nuestro país, que un día les abrió las puertas para iniciar su carrera profesional.

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Y ahora, otro de los veteranos de experiencia fue quien tomó la palabra para referirse a la llegada de estos referentes; elogiándolos y dejando claro que vienen a aportarle a nuestro fútbol.

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Se trata de Carlos Bacca, quien, tras la victoria por 1-0 frente a Independiente Santa Fe el pasado martes; atendió a los medios en zona mixta para hablar del presente en Deportivo Cali. Sin embargo, la prensa aprovechó el espacio para preguntarle al goleador por el regreso de las varias leyendas de Selección Colombia, que aún se mantienen vigentes futbolísticamente hablando.

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"Qué bonito, creo que es una generación que ha dejado el nombre de nuestro país en lo más alto, que vuelvan al fútbol colombiano; ojalá y los disfrutemos, ojalá y los aplaudamos en todos los campos, que va a ser más bonito, porque volvemos con ganas de sentir aportando a las nuevas generaciones, tanto dentro del vestuario como en el campo", indicó de entrada Carlos Bacca, refiriéndose a los estelares fichajes, con los que Atlético Nacional, Independiente Medellín y Millonarios 'rompieron' el mercado de fichajes.

Sumado a eso, el atacante 'azucarero' hizo la invitación a toda la hinchada del fútbol colombiano, para valorar a estos 'cracks' y darles mucho cariño a cada estadio en el que se presenten, por todo lo que hicieron para nuestro país, tanto en Selección Colombia, como en el exterior: "Qué bonito sería que en cada campo valoraran eso que hace cada compañero que compartimos en selección, que hoy vuelven a dar lo mejor; ojalá que en cada estadio los quieran, los aplauda, independientemente que cada uno defienda una camiseta, somos colombianos".

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"Yo creo que es lo más bonito que se le retribuye a eso que en un tiempo le dimos a la selección, lo que dimos en la selección, que le dimos al fútbol colombiano en el exterior", concluyó Bacca ante la prensa presente en el estadio Nemesio Camacho El Campín, tras vencer por la mínima diferencia a Santa Fe, en la Liga BetPlay II-2026.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido de Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2026
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido de Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2026
Getty images

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Cabe detacar que, hasta ahora, 'Juanfer' y James son los únicos que han sumado sus primeros minutos, en su regreso al fútbol colombiano. Cuadrado se está poniendo a punto y, respecto a Jackson Martínez, es esperado en el conjunto 'poderoso' en los próximos días.

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