César Farías: “No estoy metido en rumores, me reúno a diario con la familia Char”

Junior empató 1-1 con Bucaramanga , este sábado, en el partido de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2025-I, en un compromiso en el que el técnico César Farías hizo varios cambios en la nómina titular, para refrescar el equipo y de paso pensando en el vital partido que tendrán por Copa Sudamericana, contra América de Cali, este jueves 6 de marzo.

Por eso, el timonel venezolano habló en rueda de prensa luego del encuentro en Floridablanca e hizo un análisis de lo que fue el duelo contra los ‘leopardos’.

“Nosotros con la misma sensación de cuando llegamos, fue durísimo, un rival que fue campeón, que tiene necesidad, que tiene mucha continuidad entre ellos, jugadores fuertes y rocosos y una cancha incomoda, que no permitía el buen juego de ellos ni el nuestro”, dijo de entrada César Farías.

Pero luego llegó el momento en el que el entrenador del Junior se refirió a los cambios que hizo contra Bucaramanga, con el duelo de Copa Sudamericana ‘entre ceja y ceja’.

“Estuvimos abajo muy poquito tiempo, la sensación es de una respuesta inmediata, fue un partido batallado y a nosotros también nos juega en la cabeza que el jueves tenemos un partido muy importante. Teníamos que refrescar a la gente, pudimos hacer un planteamiento acorde al rival, a ser visitante y la cancha, nos llevamos un punto importante”, agregó.

César Farías y el partido de Junior vs América, por Copa Sudamericana 2025

Para muchos hinchas de los ‘tiburones’ el encuentro del jueves frente a los ‘escarlatas’ será fundamental en lo que será no solo el semestre, sino el año a nivel internacional, por lo que los rumores de una posible salida del técnico en caso de perder no se han hecho esperar.

“Primero que respetamos al rival, jugamos el partido, batallamos todo el partido pero lógicamente que estamos enfrentando los 90 minutos que tenemos por delante, pero hemos descansando un grupo de jugadores. El jueves nos jugamos cosas importantes, no estoy metido en eso de rumores y noticias, me reúno a diario con los jefes, con la familia Char, y estamos todos esperanzados en lo que estamos construyendo. Lo demás, el imaginario colectivo lo dejo de un lado y me enfoco en el trabajo, las realidades internas son otras”, cerró diciendo César Farías en rueda de prensa.

¿Cuándo juegan Junior vs América por Copa Sudamericana 2025?

Este jueves 6 de marzo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, se medirán los 'tiburones' y 'escarlatas' en el duelo de primera ronda del certamen internacional. Será a partido único por lo que el equipo que pierda no tendrá más participación en algún torneo Conmebol en este año.