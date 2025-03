César Farías y su futuro en Junior: “Don Fuad Char me brindó su apoyo extraordinario”

Junior se tomó un respiro este domingo tras ganarle 2-1 a Millonarios en el estadio Metropolitano de Barranquilla. César Farías, además, a pesar de las críticas de los hinchas, logró una victoria que también lo ayudó en su proceso en el cuadro ‘tiburón’.

En rueda de prensa el estratega venezolano analizó lo que fue el trámite del partido y también respondió a una pregunta que le hicieron sobre las quejas de David González por el arbitraje.

“Lo que voy a decir no es para responderle a nadie, disfruté muchísimo nuestro equipo, amplio dominador de arranque a final, será uno de los partidos que más generamos junto a Medellín, con múltiples oportunidades. Altísima posesión, expectativa de gol tremenda, no corrimos riesgo nunca, el equipo se soltó a jugar y creó en sus compañeros, en lo que es Junior y se merecía la victoria”, dijo de entrada.

Para agregar, César Farías señaló que “yo también ahorita me pondría poner acá ácido y decir que no fue penalti, pero no es la intención porque es meritoria la victoria de Junior, era injusto que no nos quedáramos con los tres puntos”.

César Farías sigue en Junior de Barranquilla

Sobre el tema de su continuidad luego de la eliminación de Copa Sudamericana 2025, el técnico contó que se ha reunido constantemente con los dueños del club y le han dado su “apoyo”.

“Yo me reúno de 4 a 5 veces en la semana con los jefes, la reunión que tuve es la de siempre, don Fuad Char me brindó un apoyo extraordinario que me siento agradecido y honrado para trabajar para él. El apoyo que nos dio Arturo, Alex, el Alcalde llamó preocupado por su equipo, bueno haciéndose presente, cuando uno ve eso y todos concluyen en lo mismo que nos falta poquito y que creen en el proyecto, los jugadores empiezan a jugar y uno se siente conectado. Tener el respaldo de Antonio que es un hombre crítico del fútbol”, confesó en rueda de prensa.

Acción de juego entre Junior de Barranquilla y Millonarios, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez Colprensa

Acá más declaraciones de César Farías:

*El crecimiento de su Junior

“Si tenemos la capacidad de seguir creciendo en tranquilidad, un resultado como este te dice que te da confianza, y después veo que el equipo contra los que van a entrar, los grandes, juega de otra manera. Lo vimos con Once Caldas, el segundo tiempo con América, y en esta ocasión fuimos capaces de tener tres puntos en la altura”.

*Yimmi Chará jugando como mediocampista

“Primero los entrenadores también necesitamos mostrar algunas cosas en cancha para generar credibilidad, si en el partido anterior no nos salía bien la entrada de Yimmi en esa zona y perdíamos 4-0 o 5-0 yo era el burro más grande que tiene la costa. Hoy igual, cuando conversaba con uno de mis jefes se me quedaba viendo diciendo que es mucho riesgo, pero es fútbol".