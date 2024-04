Christian Marrugo, dolor y rabia en Real Cartagena vs. Huila: ¡qué cicatriz por una patada!

Más allá de la clasificación de Real Cartagena a la tercera fase de la Copa Betplay, en la que eliminó a Atlético Huila en lanzamientos penaltis con un 4-3 a la que se llegó luego del triunfo 3-1 de los cartageneros; en las horas posteriores al compromiso y aún este jueves se viene hablando de una jugada en particular y de las consecuencias que dejó una dura entrada sobre el experimentado Christian Marrugo, una de las figuras de los heroicos.

Una dura entrada de Yoelkin Ordóñez, de los opitas, sobre el mediocampista le dejó una consecuencia, cuyas fotos han circulado en redes sociales. A Marrugo la patada le causó una herida, que incluso necesitó una sutura posterior al encuentro del balompié colombiano.

"Me tomaron diez puntos, me abrió la pierna, entonces fue mi rabia porque vengo de una lesión y otra vez ahí. Y sentí un poco de decepción y bueno, despues me calmé y ya ahora a trabajar, no hay más", expresó Christian Marrugo al medio 'Tercer Tiempo', con respecto a lo sucedido en el escenario cartagenero. La reacción del futbolista en el momento del hecho fue airada, según se vio en videos de los aficionados.

Marrugo acaba de recibir una falta de ROJA en el partido siguió como si nada. Su reacción después de la jugada: pic.twitter.com/MoxUeol9dI — Gol Auriverde🔰 (@golauriverde) April 24, 2024

El tema causó polémica y trajo críticas en contra del árbitro Luis Picón, además de que se generó una conversación en las redes sociales entre los hinchas. De igual manera se compartieron imágenes de cómo le quedó la 'canilla' al exjugador de Santa Fe, Medellín y Millonarios, que no ha podido tener la continuidad que se esperaba por una lesión.

La reacción de Alberto Suárez, DT de Real Cartagena, tras lo sucedido con Christian Marrugo

Uno de los que sentó su posición y habló sobre lo sucedido con Marrugo fue el entrenador Alberto Suárez, de los cartageneros.

"Si ustedes vieran la brecha que le hicieron a Cristian Marrugo...Les digo que fue de más de 14 puntos en la pierna. Esto se básicamente porque el jugador cree, saca el pie y ya después hay un compromiso físico", le dijo Suárez a los periodistas.