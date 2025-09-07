Clásico entre Medellín y Nacional retrasado por lluvia: ¿a qué hora se jugará?

La fecha 10 de la Liga BetPlay II-2025 tendrá como plato fuerte una nueva edición del clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, encuentro que despierta pasiones en la capital antioqueña y que, una vez más, se jugará en el estadio Atanasio Girardot, casa compartida por ambos equipos.

El compromiso estaba programado inicialmente para las 6:20 p. m. (hora colombiana), pero debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre Medellín, el pitazo inicial se retrasó 30 minutos, es decir, la pelota rodará a las 6:50 p. m. A pesar del inconveniente climático, el ambiente en los alrededores del escenario deportivo fue de fiesta, con las hinchadas preparadas para alentar a sus equipos en uno de los partidos más esperados del calendario.

Así está el gramado del Atanasio Girardot en este momento. pic.twitter.com/fTchTirb4t — Camilo Andrés Botero León (@CamiloBoterol) September 7, 2025