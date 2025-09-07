América y Cali dejaron un pálido empate 0-0, en un Pascual Guerrero con pocos hinchas

América y Deportivo Cali se vieron cara a cara en el clásico vallecaucano de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II, en un duelo que no tuvo muchas emociones y los goles no llegaron. Igualdad 0-0 y un punto para cada uno.

Con las tribunas con poca asistencia de los hinchas 'escarlatas', quienes decidieron protestar en las afueras del escenario deportivo y dar a conocer su inconformidad con la directiva, no hubo muchas emociones, ni goles en el estadio Pascual Guerrero.

La primera parte no tuvo muchas opciones de anotar, de hecho las más claras llegaron luego del minuto 40, con desbordes por las bandas, y en especial con una gran atajada del arquero venezolano Joel Graterol al atacante Andrey Estupiñán, quien había cabeceado de buena manera.

Los 45 minutos iniciales se vieron marcados, además, por la expulsión del mediocampista Sebastián Navarro, quien acumuló dos tarjetas amarillas y el árbitro Luis Matorel lo envió a las duchas.

Publicidad

La segunda parte arrancó con un América con un hombre menos en cancha, pero con ímpetu y ganas de no hacer sentir ese jugadores que no tenían.

Los dirigidos por Alex Escobar se mostraron con confianza, fueron al ataque y complicaron en varias oportunidades a la defensa del Deportivo Cali. Eso sí, su guardameta fue figura con algunos remates potentes y peligrosos de los rivales.

América vs. Cali, por Liga BetPlay ll-2025 Colprensa

Publicidad

Al final, a pesar de la expulsión que sufireron los 'escarlatas' terminaron mejor en el terreno de juego del estadio Pascual Guerrero, en un clásicopálido, sin muchas emociones, con poca asistencia en las tribunas y un punto que se repartieron en el clásico vallecaucano.

Con ese resultado el Cali está en el puesto 12, con 11 puntos, mientras que el América sigue colero, con apenas seis unidades.

En la próxima fecha de la Liga BetPlay 2025-II los 'azucareros', dirigidos por Alberto Gamero, recibirán en su casa al Pasto, el domingo 14 de septiembre (4:10 p.m.). Por su parte, los 'escarlatas' visitará la capital de la República el sábado 13 de septiembre (2:00 p.m.) para medirse a Fortaleza.

Ficha técnica de América vs Cali, por Liga BetPlay 2025-II:

Publicidad

Alineaciones:

América de Cali: Joel Graterol; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Pestaña, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Josen Escobar; Jan Lucumí, Yojan Garcés y Dylan Borrero.

DT: Alex Escobar (E)

Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Joaquín Varela, Andrés Correa; Yani Quintero, Andrés Colorado, Johan Martínez; Luis Manuel Orejuela, Fernando Mimbacas y Avilés Hurtado.

DT: Alberto Gamero

Publicidad

Estadio: Pascual Guerrero

Árbitro: Luis Matorel

Incidencias: expulsado Sebastián Navarro (minuto 41)