Gol Caracol  / Colombianos en el exterior

León extrañó a James Rodríguez: perdió 2-1 con Chivas en juego de fogueo en Chicago

Sin James Rodríguez, quien está concentrado con la Selección Colombia, León cayó en un partido de preparación contra Chivas que sí tuvo a Javier 'Chicharito' Hernández, su principal figura.

León vs. Chivas.
León vs. Chivas.
León.
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 06:11 p. m.