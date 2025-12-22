El nuevo equipo de Bogotá confirmó a su técnico, y fichó a excampeón con Millonarios

En 2026, el fútbol colombiano tendrá el estreno de un nuevo equipo. Se trata del Internacional de Bogotá, club que hasta hace poco se conocía como La Equidad Seguros, pero que, tras la llegada de nuevos propietarios, decidió renovar por completo su identidad institucional. El cambio incluyó nombre, colores y escudo, marcando así el inicio de una nueva etapa en su historia.

Con esta nueva imagen, el conjunto capitalino avanza en la conformación de una nómina competitiva, no solo con el objetivo de ser protagonista en la Liga y la Copa BetPlay, sino también de mantenerse alejado de los puestos de descenso, uno de los grandes retos que afrontará en su primer año bajo esta denominación.

¿Quién es el nuevo técnico de Internacional de Bogotá?

Internacional de Bogotá. Internacional de Bogotá.

A las transformaciones institucionales se suma la llegada de un nuevo entrenador. Los ‘interistas’ estarán bajo la conducción del estratega argentino Ricardo Valiño, de 54 años, quien asumirá el reto de liderar al equipo en el primer semestre de competencia.



“El entrenador argentino con experiencia internacional Ricardo Valiño será nuestro director técnico. Bienvenido a Inter Bogotá, profe”, publicó la institución bogotana a través de sus redes sociales.

Publicidad

“Hablamos mucho con los jugadores en ese tiempo y decíamos que una de las responsabilidades que tenemos nosotros, más allá de sumar una cantidad de puntos que nos dé estabilidad, es que el equipo tiene que demostrar dentro del campo de juego, hacia afuera, tratar de enamorar a la gente. Es algo muy importante lo que se viene”, fueron las primeras palabras de Ricardo Valiño.

Bienvenido, Ricardo.



El entrenador argentino con experiencia internacional Ricardo Valiño será nuestro Director Técnico.



Bienvenido a Inter Bogotá, profe.



Conoce más sobre Ricardo: https://t.co/sXxj9NxfCX#EstaHistoriaEsDeTodos 🤍🖤💛 pic.twitter.com/NwrxREkPYU — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) December 21, 2025

Publicidad

Valiño nació el 2 de enero de 1971 en Buenos Aires, Argentina, donde inició su carrera como formador junto a Gabriel Orlando Ramírez en las divisiones inferiores de San Lorenzo entre 1995 y 2005. Posteriormente, hizo parte de los cuerpos técnicos de River Plate y Vélez Sarsfield.

Entre 2011 y 2014 dirigió en México al Mérida, y más adelante pasó por clubes como Lobos BUAP, Puebla, Celaya, Zacatepec, Atlético Morelia y Tijuana. En 2023 se trasladó a Venezuela, donde estuvo al frente de las selecciones Sub-17, Sub-20 y Sub-23, siendo este su último cargo antes de arribar al Internacional de Bogotá.



Primer refuerzo de experiencia para el Inter de Bogotá

Además del anuncio del nuevo director técnico, el club capitalino oficializó la contratación del mediocampista santandereano Larry Vásquez, quien se convirtió en el primer refuerzo del proyecto deportivo.

Vásquez cuenta con una amplia trayectoria, con pasos por Academia, Llaneros, Patriotas, Tigres UNAL, América de Cali, Deportes Tolima, Junior, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Amazonas de Brasil.

En su palmarés destaca un título de Liga MX con Tigres, mientras que en Colombia fue campeón de la Superliga con Junior en 2020. Asimismo, con la camiseta de Millonarios levantó el trofeo en tres ocasiones, aportando experiencia y liderazgo al nuevo proyecto del Inter de Bogotá.