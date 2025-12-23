Campeón con Junior, víctima en delicada denuncia; "no es la primera vez que nos roban"

Con la mente puesta en aprovechar estos días de descanso para recargar energías de cara a lo que será el próximo año, Guillermo Paiva alistó maletas junto a su mujer para emprender vuelo, lejos de Colombia.

Y es que, tras coronarse campeón con el Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay; ahora el futbolista paraguayo nuevamente vuelve a ser noticia nacional, pero no específicamente por lo realizado dentro del terreno de juego.

Más bien, por una polémica situación que le afectó su viaje familiar y, que así como lo manifestó su pareja sentimental, les hizo pasar un mal rato por lo compleja de la situación.

“Maleta perdida. Si viajan con esta aerolínea, pongan seguros a sus maletas, no querrán pasar por esto”, fueron las palabras de Yessenia Riveros, esposa de Guillermo Paiva, quien se pronunció a través de sus redes oficiales, haciendo una denuncia respecto a sus pertenencias cuando se disponían a viajar a Paraguay.



¡NO APARECE🧳❌! Yessenia Riveros, esposa de Guillermo Paiva, denuncia en redes que se les PERDIÓ LA MALETA DE JUNIOR DE PAIVA en la aerolínea que viajaban.



Pero eso no fue todo, pues la pareja sentimental del delantero juniorista, también reveló que no era la primera vez que les sucedía eso; teniendo en cuenta que, dentro de las cosas que se perdieron, destaca un objeto especial que conmemora a Paiva como el campeón de Colombia con el conjunto ‘tiburón’.

“Justo era la maleta que tenía la insignia del Junior en frente; no es la primera vez que nos roban cosas de la maleta, pero esta vez ya no fueron cosas, sino que la maleta completa”, agregó Yessenia Riveros, dando reveladores detalles de la delicada situación.

Para remediar lo ocurrido, la aerolínea de viaje le comunicó a Paiva y su mujer que “es posible que la maleta se haya quedado en Bogotá, por lo cual podría llegar entre tres y cuatro días a su destino final”. No obstante, a Yessenia no le gustó mucho dicha respuesta, afirmando que “en caso de que hubiera sido un viaje corto, ¿qué hacía?, ¿se quedaba sin ropa?”.