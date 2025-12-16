Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedaron los cupos de Colombia a Libertadores y Sudamericana; Nacional, sin Copa grande

Así quedaron los cupos de Colombia a Libertadores y Sudamericana; Nacional, sin Copa grande

El título de Junior de Barranquilla sobre Deportes Tolima no le convino al cuadro verde de Antioquia, que deberá conformarse con un premio de consolación.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 16 de dic, 2025
Atlético Nacional, clasificado a Copa Sudamericana en 2026..jpg
Atlético Nacional se quedó sin tiquete a Copa Libertadores.
Foto: Atl. Nacional.

