Así quedaron los cupos de Colombia a Libertadores y Sudamericana; Nacional, sin Copa grande

La definición de la Liga Betplay 2025-II no solo sirvió para conocer al nuevo campeón del fútbol profesional colombiano, también fue útil para definir los 4 cupos disponibles para la Copa Libertadores 2026 y los 4 para Sudamericana.

El principal damnificado por la estrella ganada por Junior de Barranquilla sobre el Deportes Tolima fue Atlético Nacional, club que necesitaba que el conjunto ‘pijao’ se coronara campeón para ir a Libertadores, pero como el resultado fue contrario, tendrá que ir a Sudamericana.

Según el reglamento, los 2 campeones del año van directamente a fase de grupos de Libertadores; es decir, Independiente Santa Fe (ganador en 2025-I) y Junior de Barranquilla (2025-II). Mientras que los 2 cupos restantes, para las rondas previas, son para los mejor ubicados en la reclasificación del año: Deportes Tolima (primero) e Independiente Medellín (segundo).

Por otra parte, las 4 plazas a Copa Sudamericana van para el campeón de la Copa Colombia (en caso de que este no tenga cupo a Libertadores) y para los elencos mejor ubicados en la reclasificación que no vayan a Libertadores; es decir: Atlético Nacional (tercero en reclasificación), América de Cali (sexto), Atlético Bucaramanga (séptimo) y Millonarios (octavo).



El aspecto negativo de ir a Sudamericana pasa porque los 4 conjuntos ‘cafeteros’ se deberán medir entre sí en 2 llaves de eliminación directa a un solo partido, para definir cuáles serán las 2 escuadras que lograrán avanzar a la instancia de grupos.

El sorteo de las fases previas de ambas competiciones se efectuará por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) el jueves 18 de diciembre en Paraguay.



Clasificados de Colombia a Libertadores y Sudamerciana en 2026

⦁ Copa Libertadores

- Independiente Santa Fe (campeón 2025-I, va a fase de grupos)

- Junior de Barranquilla (campeón 2025-II, va a fase de grupos)

- Deportes Tolima (por reclasificación, va a fase previa)

- Independiente Medellín (por reclasificación, va a fase previa)

⦁ Copa Sudamericana

- Atlético Nacional (por Copa Colombia o por reclasificación)

- América de Cali (por reclasificación)

- Atlético Bucaramanga (por reclasificación)

- Millonarios (por reclasificación)

⦁ Reclasificación 2025

1. Deportes Tolima: 96 puntos (Libertadores)

2. Independiente Medellín: 92 (Libertadores)

5. Junior de Barranquilla: 90 (Libertadores)

4. Atlético Nacional: 88 (Sudamericana)

5. Independiente Santa Fe: 87 (Libertadores)

6. América de Cali: 85 (Sudamericana)

7. Atlético Bucaramanga: 75 (Sudamericana)

8. Millonarios: 73 (Sudamericana)