"En Nacional hay alegría porque vencimos a Inter, tras estar dos veces abajo en el marcador"

Atlético Nacional tuvo una noche soñada en el estadio Atanasio Girardot y selló su clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026, luego de golear 7-1 a Inter de Bogotá en el partido de vuelta de los cuartos de final. El conjunto ‘verdolaga’, que ya había ganado 2-1 en la ida, terminó imponiéndose con un contundente 8-2 en el marcador global para ratificar su favoritismo y mantener intacta la ilusión de pelear por una nueva estrella.

Aunque el resultado final reflejó una amplia superioridad, el compromiso tuvo un arranque inesperado para los dirigidos por Diego Arias, quienes tuvieron que remar desde atrás tras verse sorprendidos en los primeros minutos. Sin embargo, Nacional reaccionó rápidamente y terminó convirtiendo el encuentro en una exhibición ofensiva frente a sus hinchas.

Luego del compromiso, Diego Arias entregó sus sensaciones en rueda de prensa y destacó el carácter del equipo para sacar adelante un partido que comenzó cuesta arriba.

“Es un momento de mucha alegría, porque alcanzamos a sacar un resultado después de ir dos veces abajo en el marcador. A los cinco minutos estábamos perdiendo el partido. Nos pone muy contentos cerrar el partido como lo hicimos y es muy bueno. El tema del balón parado se trabaja mucho y en él intervienen muchas personas. Es maravilloso que varios jugadores hayan podido marcar y que los hinchas se hayan llevado esta victoria”.



El entrenador también resaltó la mentalidad con la que Atlético Nacional afrontó toda la serie frente a un rival que, según él, merecía respeto por lo realizado durante el campeonato.

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“La actitud y la determinación para afrontar la serie desde el minuto uno fueron claves. Todos estábamos convencidos por la forma en la que estamos jugando, ya que estábamos haciendo un buen partido y era normal, porque nos enfrentábamos a un equipo que había hecho muchos méritos para estar en cuadrangulares, al que es muy difícil marcarle y encontrarle espacios. No iban a aparecer muchos espacios, pero ya con los goles generamos más y íbamos a tener las situaciones que finalmente tuvimos en el segundo tiempo”.

Nacional vs. Inter de Bogotá. Nacional.

Arias también hizo énfasis en la confianza que mantuvo el grupo incluso en los momentos en los que el marcador todavía no reflejaba lo que sucedía en el terreno de juego.

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“Lo que más resalto es que, en un momento en el que se estaban intentando las cosas con muy buena calidad, el resultado no era el que esperábamos, y aun así confiamos y creímos en lo que estábamos haciendo. Eso nos dio al final ese premio”.

Además, el técnico destacó la experiencia y la disciplina de varios referentes del plantel, quienes, según explicó, continúan marcando el camino dentro del grupo.

“Muchas veces, esta cantidad de goles y el resultado nos da para pensar que todo es perfecto; así como también, cuando no salen las cosas, se cree que todo está mal. El resultado es producto de un trabajo y una disciplina de los jugadores, que se levantan todos los días con el objetivo de mejorar, sobre todo hablando de futbolistas como Mateo Uribe, David Ospina, Alfredo Morelos, Cristian Arango, Edwin Cardona, William Tesillo y muchos otros que siguen teniendo el deseo de crecer”.

Por último, Diego Arias analizó algunos aspectos defensivos que todavía considera por corregir, pese a la abultada victoria conseguida en Medellín.

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“Tanto el gol que nos hicieron en Bogotá como el de esta noche tienen cosas en común. Más allá de una instrucción táctica, está la determinación de ir adelante y, si es posible, conseguir la victoria”.

Con este resultado, Atlético Nacional se instaló entre los cuatro mejores equipos del campeonato y ahora espera rival en las semifinales de la Liga BetPlay I-2026, con el objetivo de seguir soñando con el título.