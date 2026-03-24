Este martes continuaron las emociones de la jornada número trece de la Liga BetPlay I-2026 con tres compromisos, y uno de ellos fue el que protagonizaron en el Romelio Martínez, Junior y Bucaramanga. El 'tiburón' hizo respetar su localía y se quedó con los tres puntos, al vencer al 'leopardo' por marcador de 2-0.

Fue un partido en donde los dos equipos trataron de imponer condiciones, el 'rojiblanco' con la firme intención de dejar 'mano a mano' a sus delanteros: Jannenson Sarmiento y Teófilo Gutiérrez. Por el lado del elenco santandereano, le apostó al contraataque, teniendo a Fabián Sambueza como estandarte. 'El Chino' generó desde la media distancia, pero Mauro Silveira supo contrarrestar las acciones del argentino. Luciano Pons también puso a trabajar al golero uruguayo del Junior.

Acción de juego entre Junior vs. Bucaramanga por la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

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Pero fue el conjunto 'currambero' el que se fue ganando al descanso, gracias a un gol de tiro libre ejecutado por Jannenson Sarmiento. El 1-0 se hizo para los dueños de casa a los 43 minutos; así se fueron al descanso.

Para la etapa complementaria, Bucaramanga hizo modificaciones en pro de igualar pronto la contienda; no obstante, el plan no salió debido a que los dirigidos por Alfredo Arias lograron anotar un tanto más. En esta oportunidad fue 'Teo' Gutiérrez el autor del gol y tuvo un festejo más que emotivo, ya que su esposa se encontraba en las tribunas del Romelio.



Cómo quedó la la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Junior 2-0 Bucaramanga

Atlético Nacional 27 puntos Deportivo Pasto 24 puntos Once Caldas 23 puntos Junior de Barranquilla 22 puntos Internacional de Bogotá 21 puntos Millonarios 20 puntos América de Cali 20 puntos Deportes Tolima 20 puntos Atlético Bucaramanga 19 puntos Deportivo Cali 16 puntos Águilas Doradas 16 puntos Llaneros 15 puntos Santa Fe 15 puntos Fortaleza 14 puntos Independiente Medellín 13 puntos Jaguares 11 puntos Alianza FC 11 puntos Cúcuta Deportivo 8 puntos Boyacá Chicó 8 puntos Deportivo Pereira 6 puntos

Resultados de la fecha 13

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