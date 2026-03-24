Cómo quedó la la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Junior 2-0 Bucaramanga

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Este martes continuaron las emociones de la jornada número trece de la Liga BetPlay I-2026 con tres compromisos, y uno de ellos fue el que protagonizaron en el Romelio Martínez, Junior y Bucaramanga. El 'tiburón' hizo respetar su localía y se quedó con los tres puntos, al vencer al 'leopardo' por marcador de 2-0.
Fue un partido en donde los dos equipos trataron de imponer condiciones, el 'rojiblanco' con la firme intención de dejar 'mano a mano' a sus delanteros: Jannenson Sarmiento y Teófilo Gutiérrez. Por el lado del elenco santandereano, le apostó al contraataque, teniendo a Fabián Sambueza como estandarte. 'El Chino' generó desde la media distancia, pero Mauro Silveira supo contrarrestar las acciones del argentino. Luciano Pons también puso a trabajar al golero uruguayo del Junior.
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Pero fue el conjunto 'currambero' el que se fue ganando al descanso, gracias a un gol de tiro libre ejecutado por Jannenson Sarmiento. El 1-0 se hizo para los dueños de casa a los 43 minutos; así se fueron al descanso.
Para la etapa complementaria, Bucaramanga hizo modificaciones en pro de igualar pronto la contienda; no obstante, el plan no salió debido a que los dirigidos por Alfredo Arias lograron anotar un tanto más. En esta oportunidad fue 'Teo' Gutiérrez el autor del gol y tuvo un festejo más que emotivo, ya que su esposa se encontraba en las tribunas del Romelio.
Resultados de la fecha 13
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