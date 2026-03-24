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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Junior 2-0 Bucaramanga

Cómo quedó la la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Junior 2-0 Bucaramanga

Junior hizo respetar su localía y se quedó con los tres puntos en el Romelio Martínez, permitiéndole ascender en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Junior le ganó al Bucaramanga por la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2026.
Junior le ganó al Bucaramanga por la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

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