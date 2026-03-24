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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios perdería a un titular para su debut en la Copa Sudamericana

Millonarios perdería a un titular para su debut en la Copa Sudamericana

En las últimas horas de este martes, Millonarios informó de una lamentable noticia sobre una de sus piezas clave pensando en los retos venideros, que incluye su estreno en el certamen continental.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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La formación titular de Millonarios frente a Nacional en juego de la Copa Sudamericana.
La formación titular de Millonarios frente a Nacional en juego de la Copa Sudamericana.
Colprensa

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