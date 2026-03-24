Millonarios perdería a un titular para su debut en la Copa Sudamericana

Millonarios entregó este martes una actualización sobre el estado físico y de salud de Sergio Mosquera. El defensor, que es una de las piezas claves en el esquema de Fabián Bustos, no generó las noticias esperadas y el conjunto 'embajador' se lamenta de cara a los próximos retos en Liga BetPlay I-2026 y en su debut en la Copa Sudamericana.

El azul de la capital de la República precisó en un comunicado que el experimentado central, de 32 años, sufrió una grave lesión que lo alejará de las canchas por un tiempo bastante largo.

¿Cuál es la lesión que tiene Sergio Mosquera?

Sergio Mosquera fue operado de una ruptura del tendón del pectoral mayor y será baja en Millonarios. Foto oficial de Millonarios

"Millonarios FC informa que después de los exámenes diagnósticos realizados al jugador, Sergio Mosquera, se determinó que sufrió una ruptura del tendón del pectoral mayor", se leyó en uno de los apartados del comunicado emitido por el 'embajador', este martes 24 de marzo, en sus distintos medios digitales.



Igualmente, desde las toldas del club azul bogotano manifestaron que el popular 'Checho', a raíz de esta lesión, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. En cuanto al tiempo que estará por fuera de las canchas no determinaron una fecha exacta.

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"Luego de los conceptos de los especialistas se le realizó intervención quirúrgica para su reparación. El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación. Incapacidad según evolución", terminaron por complementar en enunciado por parte de Millonarios.

Sin duda es una noticia lamentable en las toldas de Millonarios, ya que Mosquera venía siendo uno de los pilares en defensa en el funcionamiento del equipo y ahora Bustos deberá buscar alternativas para suplir su baja. Millonarios tiene en el horizonte su debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.



¿Cuándo es el estreno de Millonarios en la Copa Sudamericana?

El calendario estableció que el debut del 'embajador' en la 'otra mitad de la gloria' está pactado para el martes 7 de abril, en condición de visitante frente al Club Deportivo O'Higgins. El balón rodará en el Estadio Codelco El Teniente, a partir de las 7:00 de la noche, en horario de Colombia.

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Recordemos que Millonarios quedó encuadrado en el Grupo C del que también hacen parte Sao Paulo y Boston River de Uruguay.