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Gol Caracol  / El extécnico de Millonarios, Hernán Torres, tiene nuevo equipo; de nuevo al exterior

El extécnico de Millonarios, Hernán Torres, tiene nuevo equipo; de nuevo al exterior

Luego de sus múltiples pasos en varios equipos colombianos, el técnico 'tolimense' ya tiene todo listo para iniciar una nueva historia nuevamente en el fútbol internacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Hernán Torres
Hernán Torres ex técnico de Millonarios
AFP

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