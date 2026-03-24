El extécnico de Millonarios, Hernán Torres, tiene nuevo equipo; de nuevo al exterior

Luego de su paso por múltiples equipos colombinos, como lo fueron Millonarios y Deportivo Cali, y no llegar a obtener buenos resultados. El ex técnico del equipo 'embajador', Hernán Torres, empacó sus maletas para regresar a Ecuador y escribir una nueva historia, está vez con el Club Orense SC.

La llegada de Torres al club ecuatoriano, se da luego de la más reciente salida por parte del técnico argentino, Raúl Antuña, quien luego de llegar a un acuerdo con el club, abandonó sus proyectos con el mismo. La decisión se da a raíz de la más reciente eliminación del equipo en la liga de Ecuador, Liga Pro serie A.

El colombiano, en su reciente paso por la Liga Colombiana, en está ocasión no llego a conseguir la victoria tan anhelada de la liga para los hinchas azules. En lugar de ello, los resultados no fueron los más esperados. Dirigió 19 partidos, de los cuales consiguió 6 victorias, 5 empates y 8 derrotas. Llegando así a dejar en la temporada pasada al equipo en la última posición del torneo. Es por ello, que Torres buscará la manera de reivindicarse con el fútbol.

Dicho esto, el entrenador anhela poder poner en practica todos sus conocimientos, habilidades y experiencia tanto como director técnico, como exjugador. Para de está manera poder demostrar que puede ser capas de liderar un equipo y un importante proyecto en el mundo del fútbol, en está ocasión la del torneo ecuatoriano. El Club Orense tiene plena confianza en su capacidad para sacar al equipo adelante y lograr consolidarlo en la LigaPro.



Hernán Torres AFP

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“Estoy muy motivado de asumir este reto en Orense. Vengo a dar lo mejor y aportar mi experiencia para que el equipo logre sus objetivos”, afirmó Hernán Torres en declaraciones a los medios ecuatorianos.

Logros de Hernán Torres como técnico:

Millonarios (2012): Campeón del Torneo.

Deportes Tolima (2020-2023): Campeón de Liga 2021-I y Superliga 2022.

América de Cali (2016): Logró el ascenso a primera división.