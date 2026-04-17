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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yerry Mina y el Cagliari se vieron superados por Inter; fue 3-0 en el Giuseppe Meazza

Yerry Mina y el Cagliari se vieron superados por Inter; fue 3-0 en el Giuseppe Meazza

El defensor colombiano fue capitán en el Cagliari, equipo que aún está pendiente a cerrar el tema de la permanencia. Por el lado del Inter, dio un paso máss hacia la conquista de un nuevo título.

Por: EFE
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Yerry Mina en Inter de Milán vs. Cagliari en partido de la Serie A.
Yerry Mina en Inter de Milán vs. Cagliari en partido de la Serie A.
AFP

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