Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025, tras 1-1 de Nacional con Boyacá Chicó

En la fecha 14 de la Liga Betplay II 2025, este domingo en el estadio La Independencia de Tunja Boyacá Chicó y Atlético Nacional empataron 1-1, en un duelo que terminó con polémica arbitral por el penalti que significó la igualdad para los 'verdolagas'. El gol de los 'ajedrezados' fue obra de Johan Bocanegra, mientras que la igualdad la anotó Alfredo Morelos.

Aparte de eso, en otro resultado relevante de la jornada se presentó en Barranquilla. En el Metropolitano, Deportes Tolima superó por la mínima diferencia a Junior, que no logró hacer respetar su casa. El líder es Atlético Bucaramanga, que quedó con 27 puntos después de la victoria 1-2 sobre Envigado, que de manera anticipada se fue al descenso y jugará en el Torneo Betplay en el 2026.

Fabián Sambueza, jugador del Bucaramanga. Bucaramanga.

Cabe indicar que aún faltan por jugarse dos compromisos, el lunes 6 y el martes 7 de octubre, con La Equidad vs. Once Caldas y Millonarios vs. América, respectivamente. Además, para el 21 del presente mes quedó pospuesto Independiente Medellín vs. Santa Fe.

Tabla de posiciones Liga Betplay II 2025



1. Bucaramanga 27 puntos

2. Junior 25 puntos

3. Fortaleza 25 puntos

4. Nacional 24 puntos

5. Medellín 24 puntos

6. Tolima 23 puntos

7. Santa Fe 20 puntos

8. Cali 20 puntos

9. Alianza 20 puntos

10. Llaneros 19 puntos

11. Once Caldas 16 puntos

12. Pereira 15 puntos

13. Unión Magdalena 15 puntos

14. América 14 puntos

15. Águilas Doradas 14 puntos

16. Millonarios 14 puntos

17. Envigado 13 puntos

18. Boyacá Chicó 12 puntos

19. Pasto 11 puntos

20. La Equidad 11 puntos

Publicidad

Resultados de la fecha 14

Deportivo Cali 1 - Pereira 0

Envigado 1- Bucaramanga 2

Unión Magdalena 3- Águilas 2

Llaneros 0- Fortaleza 0

Pasto 3- Alianza 3

Junior 0 - Deportes Tolima 1

Boyacá Chicó 1- Nacional 1

Lunes 6 de octubre

La Equidad vs Once Caldas

Publicidad

Martes 7 de octubre

Millonarios vs. América

21 de octubre

Medellín vs. Santa Fe