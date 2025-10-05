Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025, tras 1-1 de Nacional con Boyacá Chicó

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025, tras 1-1 de Nacional con Boyacá Chicó

En los partidos de este domingo, también hay que registrar que Deportes Tolima sacó un valioso resultado al superar 1-0 a Junior de Barranquilla. Mientras tanto, Bucaramanga es líder de la mano de Leonel Álvarez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2025
Edwin Cardona durante un partido con Atlético Nacional
@nacionaloficial/Instagram

