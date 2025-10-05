Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025, tras 1-1 de Nacional con Boyacá Chicó

Publicidad
En la fecha 14 de la Liga Betplay II 2025, este domingo en el estadio La Independencia de Tunja Boyacá Chicó y Atlético Nacional empataron 1-1, en un duelo que terminó con polémica arbitral por el penalti que significó la igualdad para los 'verdolagas'. El gol de los 'ajedrezados' fue obra de Johan Bocanegra, mientras que la igualdad la anotó Alfredo Morelos.
Aparte de eso, en otro resultado relevante de la jornada se presentó en Barranquilla. En el Metropolitano, Deportes Tolima superó por la mínima diferencia a Junior, que no logró hacer respetar su casa. El líder es Atlético Bucaramanga, que quedó con 27 puntos después de la victoria 1-2 sobre Envigado, que de manera anticipada se fue al descenso y jugará en el Torneo Betplay en el 2026.
Cabe indicar que aún faltan por jugarse dos compromisos, el lunes 6 y el martes 7 de octubre, con La Equidad vs. Once Caldas y Millonarios vs. América, respectivamente. Además, para el 21 del presente mes quedó pospuesto Independiente Medellín vs. Santa Fe.
Tabla de posiciones Liga Betplay II 2025
1. Bucaramanga 27 puntos
2. Junior 25 puntos
3. Fortaleza 25 puntos
4. Nacional 24 puntos
5. Medellín 24 puntos
6. Tolima 23 puntos
7. Santa Fe 20 puntos
8. Cali 20 puntos
9. Alianza 20 puntos
10. Llaneros 19 puntos
11. Once Caldas 16 puntos
12. Pereira 15 puntos
13. Unión Magdalena 15 puntos
14. América 14 puntos
15. Águilas Doradas 14 puntos
16. Millonarios 14 puntos
17. Envigado 13 puntos
18. Boyacá Chicó 12 puntos
19. Pasto 11 puntos
20. La Equidad 11 puntos
Resultados de la fecha 14
Deportivo Cali 1 - Pereira 0
Envigado 1- Bucaramanga 2
Unión Magdalena 3- Águilas 2
Llaneros 0- Fortaleza 0
Pasto 3- Alianza 3
Junior 0 - Deportes Tolima 1
Boyacá Chicó 1- Nacional 1
Lunes 6 de octubre
La Equidad vs Once Caldas
Martes 7 de octubre
Millonarios vs. América
21 de octubre
Medellín vs. Santa Fe