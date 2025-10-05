Nacional le empató en el último suspiro 1-1 a Boyacá Chicó; final con polémica en Tunja

Este domingo 5 de octubre, por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025, Boyacá Chicó recibió la visita de Atlético Nacional en el estadio La Independencia de Tunja, donde ambos equipos empataron 1-1, con goles de Johan Bocanegra, para los ‘ajedrezados’, y Alfredo Morelos, para los ‘verdolagas’.

Desde el pitazo inicial, los ‘ajedrezados’ mostraron sus intenciones y presionaron al ‘rey de copas’, que lució incómodo en el campo. No obstante, el equipo de Diego Arias tuvo la primera chance clara del partido a través de Juan Rengifo, quien sobre los 25 minutos estrelló el balón en el palo.

A los 36', Chicó vio los frutos de su trabajo y abrió el marcador gracias a una ejecución magistral de tiro libre de Johan Bocanegra. El disparo superó la barrera y, aunque David Ospina intentó reaccionar, no pudo evitar la caída de su pórtico. Con esa ventaja mínima, Boyacá Chicó se fue al descanso.

En la parte complementaria, Darío Denis, portero del Chicó, se convirtió en una de las figuras de su equipo. Nacional salió con todo en busca del empate y generó varias aproximaciones de riesgo que lo hicieron merecedor de al menos la igualdad.



A los 64 minutos, Denis volvió a salvar al Chicó tras un potente remate de Andrés Román, desviando la pelota al tiro de esquina con una positiva intervención.

Sin embargo, Atlético Nacional careció de ideas claras en la creación. Edwin Cardona no logró ser influyente en la zona media, mientras que Marino Hinestroza tampoco marcó diferencia. Las sociedades entre ambos y Román nunca aparecieron, lo que limitó el accionar ofensivo del equipo 'verdolaga'.

A los 90+5’, el juez Jairo Mayorga sancionó un polémico penalti a favor de Nacional, tras la revisión del VAR que determinó una falta sobre Alfredo Morelos. El delantero no perdonó y marcó el empate con un potente remate de derecha al centro de la portería.

Con este resultado, Nacional llegó a 24 puntos y se mantiene en el grupo de los ocho, mientras que Chicó ocupa la posición 18 con 12 unidades.

Chicó vs. Nacional @nacionaloficial/Instagram

Ficha técnica:

(1) Boyacá Chicó: Dario Denis; José Ampudia (Emmanuel García), Anyelo Sadaña, Arlen Banguero, Juan Quiceno; Johan Bocanegra (Juan Marcelín), Kevin Londoño, Frank Cortés (Nicólas Valencia), Dalio Ramírez; Jairo Molina, Vladimir Hernández (Elian Peralta).

Técnico: Flabio Torres

(1) Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Royer Caicedo (Juan Bauza), Andrés Salazar (Camilo Cándido); Jorman Campuzano, Marino Hinestroza (Dairon Asprilla), Edwin Cardona, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento (Marlos Moreno); Facundo Batista (Alfredo Morelos).

Técnico: Diego Arias

Goles: Johan Bocanegra (36'), Alfredo Morelos (90+7')