LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
Fútbol Colombiano  / Nacional le empató en el último suspiro 1-1 a Boyacá Chicó; final con polémica en Tunja

Nacional le empató en el último suspiro 1-1 a Boyacá Chicó; final con polémica en Tunja

Nacional no jugó bien, hizo un pobre compromiso, sus figuras como Edwin Cardona, Marino Hinestroza y otros más no aparecieron en Tunja, cuyo estadio se llenó con los seguidores de los 'verdolagas'.

Por: Javier García
Actualizado: 5 de oct, 2025
