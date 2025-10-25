Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Bucaramanga 2-0 Llaneros

La Liga BetPlay II-2025 sigue teniendo como líder al Atlético Bucaramanga luego de su victoria 2-0 sobre Llaneros, en el Américo Montanini, en la capital de Santander.

Los 'leopardos' se ubican en lo más alto de la tabla con 34 puntos gracias al gol en propia puerta de Francisco Meza y el tanto de Neyder Moreno.

En el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, Deportes Tolima hizo valer su localía, superó 2-1 al Deportivo Cali. Los 'azucareros' se pusieron ventaja en el 45+1 con anotación de Andrey Estupiñán, quien cumplió con 'la ley del ex'. La dicha fue corta porque al 45+4, Marlon Torres puso la paridad para los 'pijaos'.

Los dirigidos por Lucas González aceleraron en la segunda parte y se llevaron el triunfo con gol de Adrián Parra, quien tuvo pasado en el conjunto vallecaucano.



Deportes Tolima vs. Deportivo Cali. COLPRENSA.

Publicidad

Fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Alianza FC 2-0 La Equidad

Fortaleza 2-0 Deportivo Pasto

América 2-1 Junior

Deportivo Pereira 1-5 Águilas Doradas

Envigado 0-2 Boyacá Chicó

Deportes Tolima 2-1 Deportivo Cali

Atlético Bucaramanga 2-0 Llaneros

Sábado 25 de octubre

Publicidad

Santa Fe vs. Millonarios (6:20 p.m.)

Once Caldas vs. Unión Magdalena (8:30 p.m.)

Domingo 26 de octubre

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín (6:30 p.m.)

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025