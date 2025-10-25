Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Bucaramanga 2-0 Llaneros

Publicidad
La Liga BetPlay II-2025 sigue teniendo como líder al Atlético Bucaramanga luego de su victoria 2-0 sobre Llaneros, en el Américo Montanini, en la capital de Santander.
Los 'leopardos' se ubican en lo más alto de la tabla con 34 puntos gracias al gol en propia puerta de Francisco Meza y el tanto de Neyder Moreno.
En el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, Deportes Tolima hizo valer su localía, superó 2-1 al Deportivo Cali. Los 'azucareros' se pusieron ventaja en el 45+1 con anotación de Andrey Estupiñán, quien cumplió con 'la ley del ex'. La dicha fue corta porque al 45+4, Marlon Torres puso la paridad para los 'pijaos'.
Los dirigidos por Lucas González aceleraron en la segunda parte y se llevaron el triunfo con gol de Adrián Parra, quien tuvo pasado en el conjunto vallecaucano.
Alianza FC 2-0 La Equidad
Fortaleza 2-0 Deportivo Pasto
América 2-1 Junior
Deportivo Pereira 1-5 Águilas Doradas
Envigado 0-2 Boyacá Chicó
Deportes Tolima 2-1 Deportivo Cali
Atlético Bucaramanga 2-0 Llaneros
Sábado 25 de octubre
Santa Fe vs. Millonarios (6:20 p.m.)
Once Caldas vs. Unión Magdalena (8:30 p.m.)
Domingo 26 de octubre
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín (6:30 p.m.)
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Bucaramanga
|17
|10
|4
|3
|29
|13
|16
|34
|2
|Medellín
|16
|9
|4
|3
|34
|22
|12
|31
|3
|Junior
|17
|9
|4
|4
|31
|20
|11
|31
|4
|Fortaleza
|17
|8
|7
|2
|23
|17
|6
|31
|5
|Tolima
|17
|9
|2
|6
|22
|15
|7
|29
|6
|Atlético Nacional
|16
|7
|7
|2
|27
|19
|8
|28
|7
|Llaneros
|17
|7
|4
|6
|16
|16
|0
|25
|8
|Águilas Doradas
|17
|6
|6
|5
|26
|23
|3
|24
|9
|América
|17
|6
|5
|6
|18
|16
|2
|23
|10
|Alianza
|17
|6
|5
|6
|21
|21
|0
|23
|11
|Santa Fe
|16
|5
|7
|4
|17
|15
|2
|22
|12
|Deportivo Cali
|17
|5
|5
|7
|21
|25
|-4
|20
|13
|Once Caldas
|16
|5
|4
|7
|18
|23
|-5
|19
|14
|Millonarios
|16
|5
|3
|8
|19
|24
|-5
|18
|15
|Unión Magdalena
|16
|5
|3
|8
|20
|26
|-6
|18
|16
|Deportivo Pereira
|17
|4
|7
|6
|20
|28
|-8
|19
|17
|Envigado
|17
|3
|7
|7
|16
|24
|-8
|16
|18
|Boyacá Chicó
|17
|3
|7
|7
|13
|20
|-7
|16
|19
|Pasto
|17
|2
|7
|8
|17
|28
|-11
|13
|20
|La Equidad
|17
|2
|5
|10
|16
|33
|-17
|11