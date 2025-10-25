Real Madrid confirmó dos bajas y cuatro regresos para el clásico contra Barcelona

El último entrenamiento del Real Madrid en vísperas del clásico, contra Barcelona, en el Santiago Bernabéu, confirmó la recuperación de Dean Huijsen y Dani Ceballos, que repitieron presencia con el grupo, y la mejoría física, listos para reaparecer, de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold en un partido para el que son baja David Alaba y Antonio Rüdiger.

Xabi Alonso terminó de preparar todos los detalles del clásico en una sesión matinal el sábado en la Ciudad Real Madrid, que confirmó el regreso de cuatro de sus jugadores tras lesión y dos bajas en defensa, las del austriaco Alaba y el alemán Rüdiger, que no saltaron al césped.

Con el grupo se pudo ver a Huijsen, con una protección a modo de vendaje en el sóleo de la pierna izquierda, bromista en los primeros minutos en la suave carrera de calentamiento tras un inicio de entrenamiento con activación en el gimnasio. También a Dani Ceballos, que por segundo día consecutivo se ejercitó al mismo ritmo que el resto de la plantilla y deja atrás una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo.

Las buenas noticias previas al clásico llegan para Xabi Alonso, especialmente en defensa. Se confirma que la molestia que obligó a Raúl Asencio a ser sustituido en los últimos minutos del partido de la Liga de Campeones el miércoles ante el Juventus, quedaron en un susto.



Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid, en rueda de prensa previa al clásico con Barcelona AFP

El canterano volvió a ejercitarse con normalidad. Y además recupera a Huijsen, baja en los dos últimos partidos, y ya puede dar minutos si lo estima oportuno a Carvajal y Trent, después de una semana de entrenamientos con el grupo.

El buen ambiente marcó el primer cuarto de hora de sesión sobre el césped, con la presencia de los medios de comunicación, en una suave carrera y los primeros ejercicios con balón en rondos, antes de cerrar la preparación del clásico a puerta cerrada, en los últimos momentos de Xabi Alonso para dar forma al once que buscará el triunfo en el clásico para sostener con firmeza el liderato de LaLiga.