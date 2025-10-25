Millonarios, con un gol al último minuto, venció 1-0 a Santa Fe y sueña con cuadrangulares

Millonarios no baja los brazos en la Liga BetPlay II-2025. Este sábado 25 de octubre, se llevó un partido clave, en una demostración de que los clásicos no se juegan, sino que se ganan. Y es que, cuando transcurría el minuto 90+7', apareció Cristian Cañozales para inflar las redes y firmar la victoria 0-1 sobre Santa Fe, en El Campín.

El inicio del encuentro fue de dominio total para el 'embajador', haciendo figura al arquero, Weimer Asprilla, que se lució bajo los tres palos con un par de atajadas. De hecho, recibió las felicitaciones de su líder y capitán, Hugo Rodallega, en reconocimiento por su alto nivel. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas cambiaron.

Ambos equipos entraron en la tónica de la pierna fuerte, los reclamos y las infracciones, hasta el punto de que hubo un expulsado. Dewar Victoria vio la roja directa y dejó con diez jugadores a Millonarios. Santa Fe hizo hasta lo imposible por aprovechar el hombre de más, pero se encontró con Diego Novoa y sus buenas atajadas.

Como si fuera poco, en la última jugada del partido, el 'león', que oficiaba de local, recibió un baldado de agua fría. En medio del desorden y del 'todo o nada', la defensa santafereña quedó mal parada y Cristian Cañozales marcó el único tanto de la noche. Locura, alegría, felicidad e ilusión en las toldas del conjunto 'azul'.



Con ese resultado, Millonarios llegó a los 21 puntos, mientras que Santa Fe quedó con 22. Hasta el momento, el octavo es Águilas Doradas, que suma 24 unidades. Razón por la que ambos clubes capitalinos tienen chances de entrar al exclusivo grupo de los ocho, en un 'trencito' de equipos que tienen una cantidad similar de puntos.

Santa Fe vs. Millonarios. COLPRENSA.

Ficha técnico de Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga BetPlay II-2025

Alineaciones titulares

Santa Fe: Weimer Asprilla; Elvis Perlaza, Victor Moreno, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Ewil Murillo, Daniel Torres, Jhojan Torres; Alexis Zapata, Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega. D.T.: Francisco López Fierro.

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martin, Jorge Arias, Alex Moreno, Danovis Banguero; Stiven Vega, Dewar Victoria; David Macalister Silva, Edwin Mosquera, Beckham Castro y Leonardo Castro. D.T.: Hernán Torres.



Suplentes

Santa Fe: Joaquín Sosa, Marcelo Meli, Santiago Tamayo Gómez, Edward López, Andrés Mosquera Marmolejo, Ángelo Rodríguez, Jorge Luis Ramos, Marlon Balanta y Martin Palacios.

Millonarios: Sander Navarro, Cristian Cañozales, Jorge Hurtado, Guillermo de Amores, Juan Pablo Vargas, Nicolás Arévalo, Santiago Giordana y Luis Marimón.



Cambios

Santa Fe: Santiago Tamayo por Elvis Perlaza; Edward López por Daniel Torres; Joaquín Sosa por Christian Mafla; Marcelo Meli por Ewil Murillo; Ángelo Rodríguez por Alexis Zapata.

Millonarios: Cristian Cañozales por Beckham Castro; Jorge Hurtado por Leonardo Castro; Sander Navarro por Edwin Mosquera.

Millonarios e Independiente Santa Fe se sacaron chispas en el clásico capitalino, en El Campín Colprensa

Goles

Santa Fe: No registra.

Millonarios: Cristian Cañozales.



Amonestados

Santa Fe: Elvis Perlaza y Christian Mafla.

Millonarios: Beckham Castro, Leonardo Castro, Stiven Vega y Dewar Victoria.



Expulsados

Santa Fe: no registra.

Millonarios: Dewar Victoria.