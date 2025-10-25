Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Santa Fe 0-1 Millonarios

Publicidad
Este sábado, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios venció 1-0 a Santa Fe, por la jornada 17 de la Liga BetPlay II-2025.
En el primer tiempo las opciones más claras fueron para el 'embajador' con alto protagonismo de Edwin Mosquera. Para la segunda parte, la expulsión de Dewar Victoria dejó mejor parado al 'cardenal' que por poco anota por medio de Hugo Rodallega y Edward López.
Cuando todo pintaba para empate, Cristian Cañozales anotó al 90+7, tras una gran jugada de Macalister Silva, y le dio el triunfo a los 'azules'.
El fútbol colombiano sigue teniendo como líder al Atlético Bucaramanga luego de su victoria 2-0 sobre Llaneros, en el Américo Montanini, en la capital de Santander. Los 'leopardos' se ubican en lo más alto de la tabla con 34 puntos gracias al gol en propia puerta de Francisco Meza y el tanto de Neyder Moreno.
En el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, Deportes Tolima hizo valer su localía, superó 2-1 al Deportivo Cali. Los 'azucareros' se pusieron ventaja en el 45+1 con anotación de Andrey Estupiñán, quien cumplió con 'la ley del ex'. La dicha fue corta porque al 45+4, Marlon Torres puso la paridad para los 'pijaos'.
Los dirigidos por Lucas González aceleraron en la segunda parte y se llevaron el triunfo con gol de Adrián Parra, quien tuvo pasado en el conjunto vallecaucano.
Alianza FC 2-0 La Equidad
Fortaleza 2-0 Deportivo Pasto
América 2-1 Junior
Deportivo Pereira 1-5 Águilas Doradas
Envigado 0-2 Boyacá Chicó
Deportes Tolima 2-1 Deportivo Cali
Atlético Bucaramanga 2-0 Llaneros
Sábado 25 de octubre
Once Caldas vs. Unión Magdalena (8:30 p.m.)
Domingo 26 de octubre
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín (6:30 p.m.)
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Bucaramanga
|17
|10
|4
|3
|29
|13
|16
|34
|2
|Medellín
|16
|9
|4
|3
|34
|22
|12
|31
|3
|Junior
|17
|9
|4
|4
|31
|20
|11
|31
|4
|Fortaleza
|17
|8
|7
|2
|23
|17
|6
|31
|5
|Tolima
|17
|9
|2
|6
|22
|15
|7
|29
|6
|Atlético Nacional
|16
|7
|7
|2
|27
|19
|8
|28
|7
|Llaneros
|17
|7
|4
|6
|16
|16
|0
|25
|8
|Águilas Doradas
|17
|6
|6
|5
|26
|23
|3
|24
|9
|América
|17
|6
|5
|6
|18
|16
|2
|23
|10
|Alianza
|17
|6
|5
|6
|21
|21
|0
|23
|11
|Santa Fe
|17
|5
|7
|5
|17
|16
|1
|22
|12
|Millonarios
|17
|6
|3
|8
|20
|24
|-4
|21
|13
|Deportivo Cali
|17
|5
|5
|7
|21
|25
|-4
|20
|14
|Once Caldas
|16
|5
|4
|7
|18
|23
|-5
|19
|15
|Unión Magdalena
|16
|5
|3
|8
|20
|26
|-6
|18
|16
|Deportivo Pereira
|17
|4
|7
|6
|20
|28
|-8
|19
|17
|Envigado
|17
|3
|7
|7
|16
|24
|-8
|16
|18
|Boyacá Chicó
|17
|3
|7
|7
|13
|20
|-7
|16
|19
|Pasto
|17
|2
|7
|8
|17
|28
|-11
|13
|20
|La Equidad
|17
|2
|5
|10
|16
|33
|-17
|11