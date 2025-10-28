Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025 tras caída de Cali y triunfo de Águilas

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Con un gol de Jorge Obregón, en el cierre del compromiso; Águilas Doradas venció 1-0 al descendido Envigado, en el primero de los duelos de este martes en la Liga Betplay II del fútbol colombiano. El juego fue cerrado y con un cuadro naranja que no la puso fácil, pero al final del duelo les llegó la anotación que les dio los valiosos tres puntos que urgían por sumar los dirigidos por el español Jhonatan Risueño.
Mientras tanto, en el estadio de Palmaseca, se presentó una noticia sorpresiva luego de la derrota y eliminación del Deportivo Cali. Los 'azucareros' volvieron a decepcionar ante sus hinchas y perdieron por 0-1 con Alianza, gracias a una anotación de Edwin Torres, al minuto 25. Por más que intentaron reaccionar, los de Alberto Gamero no lograron llegar siquiera a la igualdad, quedando con 20 puntos sin posibilidad de llegar a los ocho mejores de la Liga, consumando una nueva salida en falso, en medio de la crisis institucional y deportiva que se atraviesa.
Tabla de posiciones
1. Bucaramanga 34 puntos
2. Nacional 31 puntos
3. Junior 31 puntos
4. Medellín 31 puntos
5. Fortaleza 31 puntos
6. Deportes Tolima 29 puntos
7. Águilas Doradas 27 puntos
8. Alianza 26 puntos
9. Llaneros 25 puntos
10. América 23 puntos
11. Santa Fe 22 puntos
12. Once Caldas 22 puntos
13. Millonarios 21 puntos
14 Deportivo Cali 20 puntos
15. Unión Magdalena 18 puntos
16. Deportivo Pereira 18 puntos
17. Pasto 16 puntos
18. Envigado 16 puntos
19. Boyacá Chicó 16 puntos
20. La Equidad 11 puntos
Resultados de la fecha 18 de la Liga Betplay II del fútbol colombiano
Deportivo Pasto 4- Pereira 0
Águilas Doradas 1- Envigado 0
Deportivo Cali 0- Alianza 1
Publicidad
Partidos para el 29 de octubre de 2025
La Equidad vs. Fortaleza (4:00 p.m.)
Medellín vs. Bucaramanga (6:10 p.m.)
Junior vs. Santa Fe (6:10 p.m.)
Millonarios vs. Once Caldas (8:20 p.m.)
Partidos para el 30 de octubre de 2025
Unión Magdalena vs. Tolima (4:00 p.m.)
Publicidad
Boyacá Chicó vs. América (POR DEFINIR FECHA Y HORA)
Llaneros vs. Nacional (8:20 p.m.)