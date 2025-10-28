Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025 tras caída de Cali y triunfo de Águilas

Con un gol de Jorge Obregón, en el cierre del compromiso; Águilas Doradas venció 1-0 al descendido Envigado, en el primero de los duelos de este martes en la Liga Betplay II del fútbol colombiano. El juego fue cerrado y con un cuadro naranja que no la puso fácil, pero al final del duelo les llegó la anotación que les dio los valiosos tres puntos que urgían por sumar los dirigidos por el español Jhonatan Risueño.

Mientras tanto, en el estadio de Palmaseca, se presentó una noticia sorpresiva luego de la derrota y eliminación del Deportivo Cali. Los 'azucareros' volvieron a decepcionar ante sus hinchas y perdieron por 0-1 con Alianza, gracias a una anotación de Edwin Torres, al minuto 25. Por más que intentaron reaccionar, los de Alberto Gamero no lograron llegar siquiera a la igualdad, quedando con 20 puntos sin posibilidad de llegar a los ocho mejores de la Liga, consumando una nueva salida en falso, en medio de la crisis institucional y deportiva que se atraviesa.

Tabla de posiciones

1. Bucaramanga 34 puntos

2. Nacional 31 puntos

3. Junior 31 puntos

4. Medellín 31 puntos

5. Fortaleza 31 puntos

6. Deportes Tolima 29 puntos

7. Águilas Doradas 27 puntos

8. Alianza 26 puntos

9. Llaneros 25 puntos

10. América 23 puntos

11. Santa Fe 22 puntos

12. Once Caldas 22 puntos

13. Millonarios 21 puntos

14 Deportivo Cali 20 puntos

15. Unión Magdalena 18 puntos

16. Deportivo Pereira 18 puntos

17. Pasto 16 puntos

18. Envigado 16 puntos

19. Boyacá Chicó 16 puntos

20. La Equidad 11 puntos

Resultados de la fecha 18 de la Liga Betplay II del fútbol colombiano

Deportivo Pasto 4- Pereira 0

Águilas Doradas 1- Envigado 0

Deportivo Cali 0- Alianza 1

Partidos para el 29 de octubre de 2025

La Equidad vs. Fortaleza (4:00 p.m.)

Medellín vs. Bucaramanga (6:10 p.m.)

Junior vs. Santa Fe (6:10 p.m.)

Millonarios vs. Once Caldas (8:20 p.m.)

Partidos para el 30 de octubre de 2025

Unión Magdalena vs. Tolima (4:00 p.m.)

Boyacá Chicó vs. América (POR DEFINIR FECHA Y HORA)

Llaneros vs. Nacional (8:20 p.m.)