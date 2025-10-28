‘Gato’ Pérez, de Millonarios, señalado por Chicó de boicotear partido vs. América en Bogotá

La imposibilidad de celebrar el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, por la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II, sigue dando de qué hablar y salpicando a diferentes actores del fútbol colombiano.

El cotejo estaba programado para disputarse en Tunja el 27 de octubre, pero el estadio la Independencia estaba reservado para ser adecuado y utilizado en conciertos de artistas como Marco Antonio Solís, Morat y Áleks Syntek.

En consecuencia, Chicó hizo los trámites necesarios para que el encuentro se llevara a cabo en el estadio El Campín de Bogotá el 30 de octubre.

Sin embargo, los problemas empezaron cuando todo parecía encaminado para que la contienda se efectuara en la capital de la República, donde la Secretaria de Gobierno pidió aplazar la confrontación argumentando que no hay Policía suficiente para brindar seguridad en el cotejo.

El ente argumentó que los agentes requerían descanso porque se ocuparán el día siguiente prestando sus servicios a la ciudad durante Halloween y porque el fin de semana siguiente hay "35 eventos" en la capital que necesitan de su presencia.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que el Distrito le solicitó a la Dimayor aplazar el partido entre América de Cali y Boyacá Chicó, programado para el jueves 30 de octubre en el estadio El Campín. Según explicó, la petición busca reducir la carga… pic.twitter.com/8u3YfSbU6D — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 28, 2025

Así lo relató Nicolás Pimentel, que entregó su versión de los hechos en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio en el que lamentó la respuesta recibida por la administración distrital, como también lo explicó en un comunicado de prensa, y espacio en el que terminó señalando a Ricardo ‘Gato’ Pérez, gerente deportivo de Millonarios.

Comunicado N° 007 del 2025 pic.twitter.com/oVblBUBH2c — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) October 28, 2025

‘Gato’ Pérez, señalado por Chicó de torpedear partido vs. América

Nicolás Pimentel relató en el programa radial que el primero en oponerse al encuentro entre Boyacá Chicó y América de Cali en el estadio El Campín de Bogotá fue Millonarios.

“Me llama el ‘Gato’ y me dice: ‘Hay un problema, ustedes me van a dejar la grama vuelta nada", apuntó en referencia a que Chicó vs. América estaba previsto en principio para el martes 28 de octubre, mientras que Millonarios vs. Once Caldas se había programado para el miércoles 29.

Y añadió que por eso Chicó pidió pasar el duelo contra América para el 30 de octubre: “Todas las entidades habían dicho que sí y Millonarios dijo que no. Por eso tuvimos que modificar el partido para que Millonarios pudiera jugar primero, el 29”.

En ese sentido, le reclamó públicamente a Pérez: “Oye, ‘Gato’, yo hace un año te dije que fueras a Tunja con Millonarios (por imposibilidad de usar El Campín) y nunca te cerré las puertas, los audios reposan en Dimayor. Ahí uno pregunta dónde está el colegaje.”

Bajo esa luz, el actual presidente del Chicó indicó que es prácticamente imposible hallar un estadio para jugar el 30 de octubre contra el América y le pidió a la Secretaría de Gobierno de Bogotá que autorice que la confrontación se dispute el sábado primero o el domingo 2 de noviembre en El Campín.

En video, las palabras de Nicolás Pimentel (desde el minuto 3:50):