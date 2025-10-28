Síguenos en::
‘Gato’ Pérez, de Millonarios, señalado por Chicó de boicotear partido vs. América en Bogotá

Nicolas Pimentel, presidente del club ‘ajedrezado’ e hijo de Eduardo Pimentel, máximo accionista del equipo de Tunja, cargó tintas contra el gerente deportivo del elenco azul.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 28 de oct, 2025
Ricardo 'Gato' Pérez, señalado por Nicolás Pimentel, presidente del Boyacá Chicó.jpg
Ricardo 'Gato' Pérez, señalado por el presidente del Boyacá Chicó.
Foto: Millonarios FC.

