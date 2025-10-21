Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Millonarios 1-1 Bucaramanga

En el último partido de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2025, Millonarios y Atlético Bucaramanga igualaron 1-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Los 'leopardos' retomaron el liderato en la tabla de posiciones.

Los 'embajadores' dominaron la pelota en casi todo el encuentro, pero tuvieron poca profundidad. Por su parte, la visita le apostó al contrataque y no generaron mayor peligro. Se fueron al descanso igualados y sin goles.

Para la segunda parte, el ritmo del juego no fue distinto, pero Millonarios abrió la cuenta al 73'. David Macalister Silva cobró un tiro de esquina y Beckham David Castro anotó de cabeza.

Cuando todo pintaba para victoria del 'azul', al 88', Fabián Sambueza marcó y sentenció el empate.



Bucaramanga es líder con 31 puntos mientras que Millonarios se ubica en la casilla 15° con 18 unidades.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025