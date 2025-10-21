Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Millonarios 1-1 Bucaramanga

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Millonarios 1-1 Bucaramanga

Este martes, Millonarios y Atlético Bucaramanga empataron en El Campín, en el último partido de la fecha 16 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Millonarios vs. Bucaramanga.
Millonarios vs. Bucaramanga.
colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad