Así se jugará la última fecha del Torneo BetPlay II-2025: ¿un histórico se queda por fuera?

Este martes, la jornada 15 del Torneo BetPlay II-2025 culminó con la victoria 2-0 de Atlético Huila sobre Real Cundinamarca. De esta manera, en la última fecha se definirán los cuatro cupos restantes a los cuadrangulares semifinales.

Con Jaguares, Patriotas, Inter Palmira y Cúcuta ya clasificados, la atención se centra en Real Cundinamarca, Atlético Huila, Real Cartagena, Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío, que aún sueñan con avanzar.

Real Cundinamarca (25 puntos) ocupa el quinto lugar y depende de sí mismo: si vence a Inter Palmira en Bogotá asegurará su presencia entre los ocho. Un empate también podría servirle, siempre que Huila o Cartagena no ganen.

Atlético Huila (24 puntos) necesita un triunfo en su visita a Real Santander para no depender de otros resultados. Con un empate, tendría que esperar que Cartagena y Boca no sumen de a tres.



Real Cartagena (23 puntos) se jugará todo ante Deportes Quindío en Armenia. Solo le sirve ganar y esperar que Huila o Cundinamarca tropiecen.

Boca Juniors de Cali (22 puntos) enfrenta a Jaguares en Montería. Su única opción es vencer al líder y esperar que Cartagena y Quindío no ganen.

Finalmente, Deportes Quindío (22 puntos) está obligado a vencer a Cartagena para superarlo en la tabla y aspirar a uno de los últimos cupos, dependiendo también de lo que hagan Huila y Cundinamarca.



Fecha 16 de la Torneo BetPlay II-2025

Viernes 24 de octubre

Atlético FC vs. Patriotas

Estadio Raúl Miranda (Yumbo).

3:00 p.m.

Sábado 25 de octubre

Bogotá FC vs. Leones

Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá).

3:00 p.m.

Barranquilla FC vs. Tigres

Estadio Romelio Martínez (Barranquilla).

4:00 p.m.

Cúcuta Deportivo vs. Orsomarso

Estadio General Santander (Cúcuta)

4:00 p.m.

Domingo 26 de octubre

Real Cundinamarca vs. Inter Palmira

Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá)

3:00 p.m.

Lunes 27 de octubre

Real Santander vs. Atlético Huila

Estadio Villa Concha (Piedecuesta)

3:00 p.m.

Deportes Quindío vs. Real Cartagena

Estadio Centenario (Armenia)

5:15 p.m.

Jaguares vs. Boca Juniors de Cali

Estadio Jaraguay (Montería)

5:15 p.m.