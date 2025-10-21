Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así se jugará la última fecha del Torneo BetPlay II-2025: ¿un histórico se queda por fuera?

Así se jugará la última fecha del Torneo BetPlay II-2025: ¿un histórico se queda por fuera?

El Torneo de ascenso del fútbol colombiano está en la recta final del todos contra todos y todo se definirá el próximo lunes 27 de octubre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Real Cartagena vs. Cúcuta Deportivo.
Real Cartagena vs. Cúcuta Deportivo.
Real Cartagena.

Publicidad

Publicidad

Publicidad