Así se jugará la última fecha del Torneo BetPlay II-2025: ¿un histórico se queda por fuera?

Este martes, la jornada 15 del Torneo BetPlay II-2025 culminó con la victoria 2-0 de Atlético Huila sobre Real Cundinamarca. De esta manera, en la última fecha se definirán los cuatro cupos restantes a los cuadrangulares semifinales.
Con Jaguares, Patriotas, Inter Palmira y Cúcuta ya clasificados, la atención se centra en Real Cundinamarca, Atlético Huila, Real Cartagena, Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío, que aún sueñan con avanzar.
Real Cundinamarca (25 puntos) ocupa el quinto lugar y depende de sí mismo: si vence a Inter Palmira en Bogotá asegurará su presencia entre los ocho. Un empate también podría servirle, siempre que Huila o Cartagena no ganen.
Atlético Huila (24 puntos) necesita un triunfo en su visita a Real Santander para no depender de otros resultados. Con un empate, tendría que esperar que Cartagena y Boca no sumen de a tres.
Real Cartagena (23 puntos) se jugará todo ante Deportes Quindío en Armenia. Solo le sirve ganar y esperar que Huila o Cundinamarca tropiecen.
Boca Juniors de Cali (22 puntos) enfrenta a Jaguares en Montería. Su única opción es vencer al líder y esperar que Cartagena y Quindío no ganen.
Finalmente, Deportes Quindío (22 puntos) está obligado a vencer a Cartagena para superarlo en la tabla y aspirar a uno de los últimos cupos, dependiendo también de lo que hagan Huila y Cundinamarca.
Viernes 24 de octubre
Atlético FC vs. Patriotas
Estadio Raúl Miranda (Yumbo).
3:00 p.m.
Sábado 25 de octubre
Bogotá FC vs. Leones
Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá).
3:00 p.m.
Barranquilla FC vs. Tigres
Estadio Romelio Martínez (Barranquilla).
4:00 p.m.
Cúcuta Deportivo vs. Orsomarso
Estadio General Santander (Cúcuta)
4:00 p.m.
Domingo 26 de octubre
Real Cundinamarca vs. Inter Palmira
Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá)
3:00 p.m.
Lunes 27 de octubre
Real Santander vs. Atlético Huila
Estadio Villa Concha (Piedecuesta)
3:00 p.m.
Deportes Quindío vs. Real Cartagena
Estadio Centenario (Armenia)
5:15 p.m.
Jaguares vs. Boca Juniors de Cali
Estadio Jaraguay (Montería)
5:15 p.m.