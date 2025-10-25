Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Tolima 2-1 Deportivo Cali

Publicidad
En el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, Deportes Tolima hizo valer su localía, superó 2-1 al Deportivo Cali y sigue entre los ocho mejores de la Liga BetPlay II-2025.
Los 'azucareros' se pusieron ventaja en el 45+1 con anotación de Andrey Estupiñán, quien cumplió con 'la ley del ex'. La dicha fue corta porque al 45+4, Marlon Torres puso la paridad para los 'pijaos'.
Los dirigidos por Lucas González aceleraron en la segunda parte y se llevaron el triunfo con gol de Adrián Parra, quien tuvo pasado en el conjunto vallecaucano.
Alianza FC 2-0 La Equidad
Fortaleza 2-0 Deportivo Pasto
América 2-1 Junior
Deportivo Pereira 1-5 Águilas Doradas
Envigado 0-2 Boyacá Chicó
Deportes Tolima 2-1 Deportivo Cali
Sábado 25 de octubre
Atlético Bucaramanga vs. Llaneros (4:10 p.m.)
Santa Fe vs. Millonarios (6:20 p.m.)
Once Caldas vs. Unión Magdalena (8:30 p.m.)
Domingo 26 de octubre
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín (6:30 p.m.)
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Bucaramanga
|17
|9
|5
|3
|27
|13
|14
|31
|2
|Medellín
|16
|9
|4
|3
|34
|21
|13
|31
|3
|Junior
|17
|9
|4
|4
|31
|20
|11
|31
|4
|Fortaleza
|17
|8
|7
|2
|23
|17
|6
|31
|5
|Tolima
|17
|9
|2
|6
|22
|15
|7
|29
|6
|Atlético Nacional
|16
|7
|7
|2
|27
|19
|8
|28
|7
|Llaneros
|17
|7
|5
|5
|19
|17
|2
|25
|8
|Águilas Doradas
|17
|6
|6
|5
|26
|23
|3
|24
|9
|América
|17
|6
|5
|6
|18
|16
|2
|23
|10
|Alianza
|17
|6
|5
|6
|21
|21
|0
|23
|11
|Santa Fe
|16
|5
|7
|4
|15
|17
|-2
|22
|12
|Deportivo Cali
|17
|5
|5
|7
|21
|25
|-4
|20
|13
|Once Caldas
|16
|5
|4
|7
|18
|23
|-5
|19
|14
|Millonarios
|16
|5
|3
|8
|19
|24
|-5
|18
|15
|Unión Magdalena
|16
|5
|3
|8
|20
|26
|-6
|18
|16
|Deportivo Pereira
|17
|4
|7
|6
|20
|28
|-8
|19
|17
|Envigado
|17
|3
|7
|7
|16
|24
|-8
|16
|18
|Boyacá Chicó
|17
|3
|7
|7
|13
|20
|-7
|16
|19
|Pasto
|17
|2
|7
|8
|17
|28
|-11
|13
|20
|La Equidad
|17
|2
|7
|8
|16
|33
|-17
|13
