Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Tolima 2-1 Deportivo Cali

En el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, Deportes Tolima hizo valer su localía, superó 2-1 al Deportivo Cali y sigue entre los ocho mejores de la Liga BetPlay II-2025.

Los 'azucareros' se pusieron ventaja en el 45+1 con anotación de Andrey Estupiñán, quien cumplió con 'la ley del ex'. La dicha fue corta porque al 45+4, Marlon Torres puso la paridad para los 'pijaos'.

Los dirigidos por Lucas González aceleraron en la segunda parte y se llevaron el triunfo con gol de Adrián Parra, quien tuvo pasado en el conjunto vallecaucano.



Fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Alianza FC 2-0 La Equidad

Fortaleza 2-0 Deportivo Pasto

América 2-1 Junior

Deportivo Pereira 1-5 Águilas Doradas

Envigado 0-2 Boyacá Chicó

Deportes Tolima 2-1 Deportivo Cali

Sábado 25 de octubre



Atlético Bucaramanga vs. Llaneros (4:10 p.m.)

Santa Fe vs. Millonarios (6:20 p.m.)

Once Caldas vs. Unión Magdalena (8:30 p.m.)

Domingo 26 de octubre

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín (6:30 p.m.)

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Bucaramanga 17 9 5 3 27 13 14 31 2 Medellín 16 9 4 3 34 21 13 31 3 Junior 17 9 4 4 31 20 11 31 4 Fortaleza 17 8 7 2 23 17 6 31 5 Tolima 17 9 2 6 22 15 7 29 6 Atlético Nacional 16 7 7 2 27 19 8 28 7 Llaneros 17 7 5 5 19 17 2 25 8 Águilas Doradas 17 6 6 5 26 23 3 24 9 América 17 6 5 6 18 16 2 23 10 Alianza 17 6 5 6 21 21 0 23 11 Santa Fe 16 5 7 4 15 17 -2 22 12 Deportivo Cali 17 5 5 7 21 25 -4 20 13 Once Caldas 16 5 4 7 18 23 -5 19 14 Millonarios 16 5 3 8 19 24 -5 18 15 Unión Magdalena 16 5 3 8 20 26 -6 18 16 Deportivo Pereira 17 4 7 6 20 28 -8 19 17 Envigado 17 3 7 7 16 24 -8 16 18 Boyacá Chicó 17 3 7 7 13 20 -7 16 19 Pasto 17 2 7 8 17 28 -11 13 20 La Equidad 17 2 7 8 16 33 -17 13