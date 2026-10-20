Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cúcuta Deportivo 1-0 Nacional

El General Santander se vistió de gala para recibir el duelo entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, compromiso que cerró la decimoquinta jornada de la Liga BetPlay II-2026. Fue una fiesta total en las gradas y en la cancha para los 'motilones', y todo, porque su equipo, se impuso 1-0 a James Rodríguez y compañía.

Fue un encuentro en tierras nortesandereanas con emociones de principio a fin, ninguno de los equipos se guardó nada en el campo de juego. Además, hay que agregar que Federico Abadía, arquero de Cúcuta, tuvo impresionantes atajadas, volviéndose la gran figura de la contienda.

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El golero argentino tapó varias pelotas que los jugadores y aficionados del verde paisa ya contaban con que inflaría la red. Sin embargo, Abadía se erigió bajo los tres palos.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cúcuta Deportivo 1-0 Nacional: