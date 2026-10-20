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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cúcuta Deportivo 1-0 Nacional

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cúcuta Deportivo 1-0 Nacional

Este martes, Cúcuta Deportivo logró un triunfazo en el General Santander sobre el Atlético Nacional de James Rodríguez. ¡Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Acción de juego entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional por la Liga II-2026.
Acción de juego entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional por la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

El General Santander se vistió de gala para recibir el duelo entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, compromiso que cerró la decimoquinta jornada de la Liga BetPlay II-2026. Fue una fiesta total en las gradas y en la cancha para los 'motilones', y todo, porque su equipo, se impuso 1-0 a James Rodríguez y compañía.

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Fue un encuentro en tierras nortesandereanas con emociones de principio a fin, ninguno de los equipos se guardó nada en el campo de juego. Además, hay que agregar que Federico Abadía, arquero de Cúcuta, tuvo impresionantes atajadas, volviéndose la gran figura de la contienda.

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El golero argentino tapó varias pelotas que los jugadores y aficionados del verde paisa ya contaban con que inflaría la red. Sin embargo, Abadía se erigió bajo los tres palos.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cúcuta Deportivo 1-0 Nacional:

PosicionesEquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1América1484226101628
2Atlético Nacional1382325121326
3Deportivo Cali147522091126
4Millonarios1567223131025
5Bucaramanga1367022121025
6Medellín147252119223
7Santa Fe136431913622
8Cúcuta (1-0)146351719-221
9Tolima155551818020
10Once Caldas145451816219
11Águilas Doradas144731919019
12Llaneros145271617-117
13Internacional Palmira153841821-317
14Alianza144371526-1115
15Deportivo Pereira142751018-813
16Junior142661923-412
17Boyacá Chicó143381125-1412
18Fortaleza141851521-811
19Jaguares132471526-1110
20Pasto13238919-10

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