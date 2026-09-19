Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Deportivo Cali 3-0 Cúcuta

Deportivo Cali sumó este sábado 19 de septiembre tres puntos valiosos en la Liga BetPlay II-2026. El 'azucarero' hizo respetar su localía y se impuso, con contundencia, al Cúcuta Deportivo en partido válido por la undécima jornada. Los dirigidos por Rafael Dudamel ganaron 3-0 a los 'motilones'.

Fue un compromiso en el estadio de Palmaseca en el que los 'verdiblancos' hicieron circular el balón, fueron dominadores en las acciones en ofensiva, y con las mismas llegaron las anotaciones. Eduard Bello, autor de dos goles, fue la gran figura del duelo en tierras vallecaucanas.

Además, de la buena 'finura' en ataque, en la zona posterior, los de Dudamel se mostraron seguros, teniendo a un Pedro Gallese bien ubicado bajo los tres palos cuando los de Cúcuta intentaron acercarse a su portería.

Acción de juego entre Deportivo Cali y Cúcuta Deportivo. Foto: Colprensa

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Deportivo Cali 3-0 Cúcuta:



Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1. América de Cali 9 6 2 1 20 5 15 20 2. Millonarios 11 5 4 2 15 8 7 19 3. Atlético Nacional 7 6 0 1 17 6 11 18 4. Santa Fe 9 4 4 1 16 10 6 16 5. Medellín 8 5 1 2 15 10 5 16 6. Tolima 9 5 1 3 12 10 2 16 7. Deportivo Cali 9 4 3 2 14 8 6 15 8. Bucaramanga 8 3 5 0 12 8 4 14 9. Once Caldas 9 3 3 3 13 11 2 12 10. Águilas Doradas 8 2 5 1 12 12 0 11 11. Llaneros 9 3 2 4 11 12 -1 11 12. Internacional 10 2 5 3 13 15 -2 11 13. Cúcuta 10 2 3 5 9 18 -9 9 14. Fortaleza 9 1 5 3 10 12 -2 8 15. Alianza 10 2 2 6 9 20 -11 8 16. Boyacá Chicó 9 2 2 5 7 18 -11 8 17. Jaguares 8 1 4 3 9 14 -5 7 18. Deportivo Pereira 8 1 4 3 6 11 -5 7 19. Pasto 9 1 2 6 8 15 -7 5 20. Junior 7 0 3 4 8 13 -5 3