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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Deportivo Cali 3-0 Cúcuta

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Deportivo Cali 3-0 Cúcuta

El estadio de Palmaseca fue testigo este sábado de un triunfo triunfo del Deportivo Cali en la Liga BetPlay II-2026, esta vez sobre el Cúcuta Deportivo. ¡Vea acá cómo quedó la tabla de posiciones!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Eduard Bello celebra uno de los goles que marcó con Deportivo Cali al Cúcuta Deportivo.
Eduard Bello celebra uno de los goles que marcó con Deportivo Cali al Cúcuta Deportivo.
Foto oficial del Deportivo Cali

Deportivo Cali sumó este sábado 19 de septiembre tres puntos valiosos en la Liga BetPlay II-2026. El 'azucarero' hizo respetar su localía y se impuso, con contundencia, al Cúcuta Deportivo en partido válido por la undécima jornada. Los dirigidos por Rafael Dudamel ganaron 3-0 a los 'motilones'.

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Fue un compromiso en el estadio de Palmaseca en el que los 'verdiblancos' hicieron circular el balón, fueron dominadores en las acciones en ofensiva, y con las mismas llegaron las anotaciones. Eduard Bello, autor de dos goles, fue la gran figura del duelo en tierras vallecaucanas.

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Además, de la buena 'finura' en ataque, en la zona posterior, los de Dudamel se mostraron seguros, teniendo a un Pedro Gallese bien ubicado bajo los tres palos cuando los de Cúcuta intentaron acercarse a su portería.

Acción de juego entre Deportivo Cali y Cúcuta Deportivo.
Acción de juego entre Deportivo Cali y Cúcuta Deportivo.
Foto: Colprensa

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Deportivo Cali 3-0 Cúcuta:

EquipoPJGEPGFGCDGPts
1. América de Cali96212051520
2. Millonarios11542158719
3. Atlético Nacional76011761118
4. Santa Fe94411610616
5. Medellín85121510516
6. Tolima95131210216
7. Deportivo Cali9432148615
8. Bucaramanga8350128414
9. Once Caldas93331311212
10. Águilas Doradas82511212011
11. Llaneros93241112-111
12. Internacional102531315-211
13. Cúcuta10235918-99
14. Fortaleza91531012-28
15. Alianza10226920-118
16. Boyacá Chicó9225718-118
17. Jaguares8143914-57
18. Deportivo Pereira8143611-57
19. Pasto9126815-75
20. Junior7034813-53

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