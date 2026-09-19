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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Iván Angulo no perdonó: vea acá el VIDEO de su gol en New England Revolution vs. Orlando City

Iván Angulo no perdonó: vea acá el VIDEO de su gol en New England Revolution vs. Orlando City

El delantero colombiano anotó para el Orlando City, que este sábado visitó el campo de juego del New England Revolution en una nueva jornada de la MLS. ¡Así fue el tanto de Iván Angulo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Iván Angulo en acción de juego en New England Revolution vs. Orlando City por la MLS.
Iván Angulo en acción de juego en New England Revolution vs. Orlando City por la MLS.
Foto oficial del Orlando City

Iván Angulo y su equipo, Orlando City, visitaron este sábado al New England Revolution en una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). En dicho compromiso, que se efectuó en el Gillette Stadium, el delantero colombiano se reportó con un gol.

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Fue así como Angulo aprovechó una buena acción colectiva de su escuadra para vencer la resistencia del golero rival. El oriundo de Tumaco definió con pierna derecha, dentro del área, para establecer el descuento parcial (2-1) del Orlando City. Esto fue al minuto 62.

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Finalmente, el equipo del colombiano perdió 4-2.

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Vea acá el VIDEO del gol de Iván Angulo en New England Revolution vs. Orlando City por la MLS:

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