Iván Angulo no perdonó: vea acá el VIDEO de su gol en New England Revolution vs. Orlando City

Iván Angulo y su equipo, Orlando City, visitaron este sábado al New England Revolution en una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). En dicho compromiso, que se efectuó en el Gillette Stadium, el delantero colombiano se reportó con un gol.

Fue así como Angulo aprovechó una buena acción colectiva de su escuadra para vencer la resistencia del golero rival. El oriundo de Tumaco definió con pierna derecha, dentro del área, para establecer el descuento parcial (2-1) del Orlando City. Esto fue al minuto 62.

Finalmente, el equipo del colombiano perdió 4-2.

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Vea acá el VIDEO del gol de Iván Angulo en New England Revolution vs. Orlando City por la MLS:

Iván Angulo pulls one back for @OrlandoCitySC! pic.twitter.com/2x7hnIJmRx — Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026