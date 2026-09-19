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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jornada de infarto en Liga Femenina: se definen los equipos finalistas; acá los detalles

Jornada de infarto en Liga Femenina: se definen los equipos finalistas; acá los detalles

Este domingo se conocerán a los equipos finalistas de la Liga Femenina 2026, siendo Deportivo Cali vs. Atlético Nacional y Millonarios vs. Santa Fe, los equipos que lucharán por el objetivo.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Cali vs. Nacional y Millonarios vs. Santa Fe, semifinales de vuelta de la Liga Femenina 2026.
Cali vs. Nacional y Millonarios vs. Santa Fe, semifinales de vuelta de la Liga Femenina 2026.
Fotos oficiales de Cali, Nacional, Millonarios y Santa Fe femenino

Domingo de definición en la Liga Femenina BetPlay 2026, debido a que se conocerán a los equipos que lucharán por el título. Duelo de verdes en el Palmeseca entre Deportivo Cali y Atlético Nacional, y clásico bogotano en El Campín entre Millonarios y Santa Fe.

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Se vienen unos compromisos de infarto, entre cuatro equipos que tienen el mismo objetivo; el de instalarse en la gran final del certamen actual del balompié femenino de nuestro país. Recordemos que las ‘azucareras’ son las vigentes bicampeonas.

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Cali y Nacional lucharán en el Palmaseca

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Las encargadas de abrir las semifinales de vuelta de la Liga Femenina 2026 serán ‘azucareras’ y ‘verdolagas’ en el estadio de Palmaseca, escenario deportivo en donde el balón rodará a partir de las 4:15 de la tarde.

Deportivo Cali, dirigido por Alber Ortiz, logró ganar en el partido de ida disputado en el Atanasio Girardot por 2-1, por lo que ahora llega con una ligera ventaja a la vuelta en su casa y ante su gente.

Acción de juego entre Nacional y Cali femenino en el duelo de ida de semifinales en el Atanasio Girardot.
Acción de juego entre Nacional y Cali femenino en el duelo de ida de semifinales en el Atanasio Girardot.
Foto oficial de Nacional femenino

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Manuela González adelantó a Nacional, pero Ingrid Guerra igualó el marcador, y luego asistió a Melanin Aponzá para el resultado final.

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Para este compromiso definitivo en Palmaseca, tanto Cali como Nacional tendrán duras bajas. Karla Viancha, de los ‘verdiblancas’, y Sara Martínez de las ‘verdolagas’, no podrán estar por acumulación de tarjetas amarillas.

El Campín vibrará con Millonarios vs. Santa Fe

‘Embajadoras’ y ‘leonas’ se vuelven a ver las caras en el máximo escenario de la capital del país, luego de haberse ‘sacado chispas’ en el partido de ida de las semifinales. Fue un duelo de ‘toma y dame’ que concluyó 2-2.

En la ida, Santa Fe no supo aprovechar su ‘localía’, pero apelará a su jerarquía y experiencia para llegar a una nueva final. Las conducidas por Omar Ramírez han jugado las dos últimas definiciones, cayendo frente a Deportivo Cali.

Millonarios y Santa Fe se enfrentan por un cupo a la final de la Liga Femenina.
Millonarios y Santa Fe se enfrentan por un cupo a la final de la Liga Femenina.
Foto oficial de Santa Fe femenino

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Mientras que Millonarios, dirigido por Angie Vega, confía en tener una buena presentación, concretar las opciones en ataque y mantenerse bien en el fondo para lograr la meta de estar en la final, y de paso, dejar a su archirrival en el camino.

Acá los detalles de las semifinales de la Liga Femenina 2026:

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Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

  • Día: domingo 20 de septiembre.
  • Jornada: partido de vuelta de semifinales por Liga Femenina.
  • Hora: 4:15 p.m.
  • Estadio: Palmaseca.
  • TV: Señal Colombia.
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Millonarios vs. Santa Fe

  • Día: domingo 20 de septiembre.
  • Jornada: partido de vuelta de semifinales por Liga Femenina.
  • Hora: 6:30 p.m.
  • Estadio: El Campín
  • TV: Señal Colombia.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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