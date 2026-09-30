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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 3-1 Junior

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 3-1 Junior

Nacional hizo respetar su localía, y en el Atanasio Girardot, sumó tres puntos importantes frente al Junior de Barranquilla, en partido pendiente de la tercera jornada Liga BetPlay II-2026

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Acción de juego entre Nacional vs. Junior por la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Nacional vs. Junior por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla protagonizaron en la noche de este miércoles un partizado en el Atanasio Girardot. 'Verdolagas' y 'tiburones' no se guardaron nada sobre el campo de juego, brindaron espectáculo, goles y hasta polémicas. Pero finalmente, la balanza se inclinó a favor de los dirigidos por Lucas González, que ganaron 3-1.

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Hay que precisar que este compromiso estaba pendiente de la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026 y contó con la titularidad de James Rodríguez, que de paso, fue una de las figuras del compromiso. El número '23' se reportó con una asistencia y dejó buenas pinceladas de su fútbol en el tapete verde del máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia.

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El resultado positivo le permitió al verde paisa llegar a los 22 puntos, en diez partidos jugados y escalar en la tabla de posiciones. Mientras que el Junior terminó con su buena racha, y se quedó en nueve enteros, en diez juegos.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 3-1 Junior:

PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPuntos
1América de Cali117312261624
2Atlético Nacional1071221101122
3Deportivo Cali11632178921
4Millonarios135621811721
5Bucaramanga10550179820
6Medellín116231915420
7Santa Fe115421812619
8Tolima115331513218
9Llaneros114251414014
10Once Caldas113351415-112
11Internacional122641317-412
12Cúcuta113351119-812
13Águilas Doradas102531215-311
14Boyacá Chicó103251018-811
15Alianza113261121-1011
16Junior102351517-29
17Fortaleza111641318-59
18Deportivo Pereira10154713-68
19Pasto11227918-98
20Jaguares101451118-77
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