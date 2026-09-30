Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 3-1 Junior

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla protagonizaron en la noche de este miércoles un partizado en el Atanasio Girardot. 'Verdolagas' y 'tiburones' no se guardaron nada sobre el campo de juego, brindaron espectáculo, goles y hasta polémicas. Pero finalmente, la balanza se inclinó a favor de los dirigidos por Lucas González, que ganaron 3-1.
Hay que precisar que este compromiso estaba pendiente de la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026 y contó con la titularidad de James Rodríguez, que de paso, fue una de las figuras del compromiso. El número '23' se reportó con una asistencia y dejó buenas pinceladas de su fútbol en el tapete verde del máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia.
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El resultado positivo le permitió al verde paisa llegar a los 22 puntos, en diez partidos jugados y escalar en la tabla de posiciones. Mientras que el Junior terminó con su buena racha, y se quedó en nueve enteros, en diez juegos.
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 3-1 Junior:
|Posiciones
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Puntos
|1
|América de Cali
|11
|7
|3
|1
|22
|6
|16
|24
|2
|Atlético Nacional
|10
|7
|1
|2
|21
|10
|11
|22
|3
|Deportivo Cali
|11
|6
|3
|2
|17
|8
|9
|21
|4
|Millonarios
|13
|5
|6
|2
|18
|11
|7
|21
|5
|Bucaramanga
|10
|5
|5
|0
|17
|9
|8
|20
|6
|Medellín
|11
|6
|2
|3
|19
|15
|4
|20
|7
|Santa Fe
|11
|5
|4
|2
|18
|12
|6
|19
|8
|Tolima
|11
|5
|3
|3
|15
|13
|2
|18
|9
|Llaneros
|11
|4
|2
|5
|14
|14
|0
|14
|10
|Once Caldas
|11
|3
|3
|5
|14
|15
|-1
|12
|11
|Internacional
|12
|2
|6
|4
|13
|17
|-4
|12
|12
|Cúcuta
|11
|3
|3
|5
|11
|19
|-8
|12
|13
|Águilas Doradas
|10
|2
|5
|3
|12
|15
|-3
|11
|14
|Boyacá Chicó
|10
|3
|2
|5
|10
|18
|-8
|11
|15
|Alianza
|11
|3
|2
|6
|11
|21
|-10
|11
|16
|Junior
|10
|2
|3
|5
|15
|17
|-2
|9
|17
|Fortaleza
|11
|1
|6
|4
|13
|18
|-5
|9
|18
|Deportivo Pereira
|10
|1
|5
|4
|7
|13
|-6
|8
|19
|Pasto
|11
|2
|2
|7
|9
|18
|-9
|8
|20
|Jaguares
|10
|1
|4
|5
|11
|18
|-7
|7