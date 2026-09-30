Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 3-1 Junior

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla protagonizaron en la noche de este miércoles un partizado en el Atanasio Girardot. 'Verdolagas' y 'tiburones' no se guardaron nada sobre el campo de juego, brindaron espectáculo, goles y hasta polémicas. Pero finalmente, la balanza se inclinó a favor de los dirigidos por Lucas González, que ganaron 3-1.

Hay que precisar que este compromiso estaba pendiente de la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026 y contó con la titularidad de James Rodríguez, que de paso, fue una de las figuras del compromiso. El número '23' se reportó con una asistencia y dejó buenas pinceladas de su fútbol en el tapete verde del máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia.

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El resultado positivo le permitió al verde paisa llegar a los 22 puntos, en diez partidos jugados y escalar en la tabla de posiciones. Mientras que el Junior terminó con su buena racha, y se quedó en nueve enteros, en diez juegos.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 3-1 Junior:

