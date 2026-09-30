¡El Doctor Lionel Messi! La UBA le otorgará su máxima distinción académica

La Universidad de Buenos Aires (UBA) distinguirá a Lionel Messi con el doctorado honoris causa por su "compromiso con la representación nacional", según expresó a través de un comunicado difundido este miércoles 30 de septiembre.

Acá el por qué de esta gran distinción para el 'crack' argentino

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"Su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta universidad promueve", afirmó la UBA, que entregará la distinción este 6 de octubre, horas antes de que juegue su último partido con la selección.

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"Su aporte al deporte, a la cultura y a la identidad nacional trasciende el ámbito futbolístico y lo torna una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, hecho que constituye un mérito excepcional", destacó el Consejo Consultivo de la UBA, encargado de definir la concesión de los doctorados honoris causa.



Lionel Messi celebra un nuevo gol con Inter Miami en la MLS. Foto: AFP

Según la destacada casa de estudios, Lionel Messi es en la actualidad "la figura argentina viva de mayor reconocimiento en el mundo".

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Messi jugará su último encuentro con la 'Albiceleste' el próximo martes ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, en el tercer amistoso de la triple fecha que comienza para el equipo del entrenador Lionel Scaloni este miércoles ante Bolivia y continuará contra Burkina Faso el sábado.

El delantero anunció su retiro de la selección absoluta de Argentina el 31 de agosto pasado en una carta que publicó a través de redes sociales.

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En su carrera en la Selección de Argentina jugó 207 partidos y convirtió 125 goles, cifras que lo ponen al tope histórico de los futbolistas argentinos.