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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Manchester City vs. Real Madrid: hora y dónde ver por TV el partido de Champions con Linda Caicedo

Manchester City vs. Real Madrid: hora y dónde ver por TV el partido de Champions con Linda Caicedo

Este jueves, el Real Madrid, con Linda Caicedo, tiene una importante prueba en la Champions League femenina visitando al Manchester City. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Linda Caicedo, figura y delantera del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, figura y delantera del Real Madrid femenino.
Foto: Getty Imágenes

El Real Madrid visita al Manchester City en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League femenina, en busca de la que sería su primera victoria en la competición. Se espera que la colombiana Linda Caicedo sea titular en las 'merengues'.

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Así llega Real Madrid al duelo de Champions femenina

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Las de Pau Quesada debutaron en la competición la pasada semana con un empate en la visita del PSG al Alfredo Di Stéfano. La joven delantera sueca Felicia Schröder adelantó al conjunto blanco en el segundo minuto de juego, pero Karchaoui convirtió un penalti en el tramo final para poner el 1-1 definitivo en el marcador.

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El Real Madrid ocupa provisionalmente la décima posición en la fase liga de la máxima competición europea a falta de cinco jornadas por disputarse. Las cuatro primeras clasificadas al final de esta ronda pasarán directamente a cuartos de final, mientras que las que ocupen los puestos del quinto al duodécimo deberán superar una eliminatoria previa.

El objetivo del equipo blanco es pasar de cuartos de final, su barrera en la competición en tres ocasiones. En la Liga F, las de Pau Quesada siguen invictas, con cuatro victorias y un empate, contra el Eibar en casa. Suman 13 goles a favor y 6 en contra y un total de 13 puntos, a dos del líder, el Barcelona, contra el que se miden el próximo 4 de octubre.

Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid femenino.
Foto oficial del Real Madrid femenino

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El técnico madridista pudo dar descanso a sus habituales en la competición nacional antes del encuentro contra el PSG, pero no de cara al partido de este jueves. El pasado sábado, el Madrid afrontó un complicado cruce contra la Real Sociedad que terminó 3-5 gracias a dos goles de Schröder en los minutos finales.

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Athenea del Castillo volvió a ser titular, ya completamente recuperada de la lesión de clavícula que sufrió durante la temporada. No ha regresado todavía la francesa Sandie Toletti, con una dolencia en el tendón del bíceps femoral. A la enfermería se suma la defensa Janou Levels, que no pudo terminar el encuentro contra la Real y no se ha recuperado.

Las que podrían volver son las flamantes campeonas del mundo Sub-20 con España, que se hicieron con el título el domingo, así como Sara Holmgaard y Filippa Angeldahl, que regresan a una convocatoria después de algunos partidos de ausencia y de haber completado sus primeros entrenamientos con el grupo.

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El presente de las 'ciudadanas'

Por su parte, el Manchester City, que vuelve este curso a la competición después de perdérsela en la temporada 2025-2026, también empató en la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. En su caso, fue contra el Bayern de Múnich, que será el próximo rival del Real Madrid en este torneo, por 2-2, con un tanto de Carlotta Wamser en el 86.

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En la competición doméstica inglesa, las 'sky blue' han arrancado el curso con cuatro victorias en cuatro partidos, por lo que lideran en solitario la Super League. El equipo entrenado por el sueco Andrée Jeglertz sólo ha recibido cuatro goles, dos de ellos en su triunfo por 4-2 contra el Liverpool.

Las mayores amenazas de la plantilla del Manchester City serán las delanteras Beth Mead, campeona de Europa con Inglaterra en 2022 y 2025, y Kadija Shaw, máxima goleadora histórica del club inglés.

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Cuentan con la ausencia de la neerlandesa Vivianne Miedema, que marcó 14 goles la pasada temporada y no ha podido debutar oficialmente en esta por una lesión de rodilla que sufrió a comienzos de septiembre.

Linda Caicedo en la formación del Real Madrid vs. PSG por la Champions femenina.
Linda Caicedo en la formación del Real Madrid vs. PSG por la Champions femenina.
Foto oficial del Real Madrid femenino

Los dos equipos se han visto las caras en tres ocasiones en la Liga de Campeones femenina, con un balance de dos victorias para el Real Madrid y un empate. El último duelo fue en el Alfredo di Stéfano, en agosto de 2022, y se impusieron las madridistas por 1-0 con gol de Caroline Weir.

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Alineaciones probables:

Manchester City: Yamashita; Casparij, Jade Rose, Greenwood, Wamser; Coffey, Hasegawa; Beth Mead; Fujino, Khadija Shaw y Lauren Hemp.

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Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Lakrar, Andersson, Noe; Elisa, Andreia; Keukelaar, Linda Caicedo, Athenea; y Schröder.

Manchester City vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Champions League:

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  • Día: jueves 1 de octubre del 2026.
  • Jornada: segunda fecha de la fase de liga.
  • Hora: 2:00 p.m. (Colombia).
  • Estadio: Joie Stadium, en Mánchester.
  • Árbitra: Silvia Gasperotti (Italia).
  • Transmisión por TV: Espn 5 - Disney+Premium.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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