Ómar Pérez; "el dolor era parte del día, cuando eres competitivo te acostumbras a eso"

Ómar Sebastián Pérez ganó nombre y prestigio en el fútbol colombiano jugando con Santa Fe, con el que salió campeón en varias oportunidades a nivel nacional e internacional, con la Copa Sudamericana y Copa Suruga Bank en su haber. También ganó con Junior de Barranquilla e igualmente en Argentina con Boca Juniors, del que hizo parte de la nómina en las coronaciones de 2000 y 2001 de la Copa Libertadores.

Sin embargo, para muchos esa historia pudo haber sido más relevante si las lesiones de rodilla (rotura de ligamentos y menisco) no lo hubieran afectado. El antiguo volante de creación de 'xeneizes', 'cardenales' y 'tiburones' contó en el 'Anecdotario' que llegó a Colombia buscando una oportunidad de trabajo y que ante una dolencia que se hizo crónica, en el cuadro barranquillero le firmaron contrato por partido jugado.

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De ese tema habló Pérez con Gol Caracol y así comenzó contando que "lo que siempre pensé es que por qué me pasó lo que me pasó, que quizá sin las lesiones hubiera sido de Selección Argentina o hubiera jugado en Europa, pero también creo que esto me dio la parte de la personalidad, el valor de luchar por lo que soñaba, me trajo acá a Colombia. Si me hubiera quedado lamentándome con esto de la lesión, no hubiera jugado en ningún lado".

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El '10' e ídolo de los santafereños sacó provecho en medio de la adversidad. "Creo que eso me dio esa personalidad, ese deseo de ser más ganador de lo que me dio Boca, de luchar. Vine a Colombia, salieron muchos campeones, pero vivir 20 años después acá es algo que me deja tranquilo".



Omar Pérez en su paso por Junior de Barranquilla Foto: Colprensa

En medio de esa ida y vuelta de interrogantes, 'el Pelado' Pérez también describió las sensaciones que tuvo que afrontar en diferentes momentos ya estando el el balompié profesional colombiano.

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"El dolor o los dolores era después de los partidos, hasta que me retiré, siempre fue lo mismo, pero te acostumbras al dolor, es parte del día a día, también quizás esto sube a cierta edad. Pero si sos competitivo, no te importa cuál es el límite del dolor. Lo haces y lo disfrutas, ya después para eso estaba la medicina", finalizó.

Vea acá la entrevista completa de Ómar Pérez en el Anecdotario de Gol Caracol