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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el golazo de Andrés Román, tras pase perfecto de James Rodríguez, en Nacional vs. Junior

Vea el golazo de Andrés Román, tras pase perfecto de James Rodríguez, en Nacional vs. Junior

Nacional marcó un bonito gol contra Junior de Barranquilla en el Atanasio por intermedio de Andrés Román. El pase previo fue de James Rodríguez. ¡Vea acá la jugada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2026
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James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
Foto: Getty Imágenes

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se enfrentaron este miércoles en la Liga BetPlay II-2026, en partido pendiente de la tercera jornada. Fue el 'verdolaga' el que se fue arriba en el marcador en el Atanasio Girardot, y todo gracias a un golazo de Andrés Felipe Román, previo a un pase perfecto de James Rodríguez.

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La jugada se presentó sobre el minuto 17 y significó el 2-0 parcial en el tablero para los dirigidos por Lucas González.

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Rodríguez Rubio, fiel a su estilo, le puso un pase perfecto al vacío a Román, quien no desaprovechó para vencer a Jefersson Martínez.

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Vea acá la asistencia de James Rodríguez para el gol de Andrés Felipe Román:

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