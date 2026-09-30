Vea el golazo de Andrés Román, tras pase perfecto de James Rodríguez, en Nacional vs. Junior

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se enfrentaron este miércoles en la Liga BetPlay II-2026, en partido pendiente de la tercera jornada. Fue el 'verdolaga' el que se fue arriba en el marcador en el Atanasio Girardot, y todo gracias a un golazo de Andrés Felipe Román, previo a un pase perfecto de James Rodríguez.

La jugada se presentó sobre el minuto 17 y significó el 2-0 parcial en el tablero para los dirigidos por Lucas González.

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Rodríguez Rubio, fiel a su estilo, le puso un pase perfecto al vacío a Román, quien no desaprovechó para vencer a Jefersson Martínez.

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Vea acá la asistencia de James Rodríguez para el gol de Andrés Felipe Román: