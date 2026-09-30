James Rodríguez puso a funcionar la zurda en 3-1 de Nacional sobre Junior y también discutió con Teo

James Rodríguez cumplió este miércoles con una buena presentación en el triunfo 3-1 de Nacional sobre Junior de Barranquilla, en partido con el que los dos equipos en contienda en el Atanasio Girardot cumplieron con un duelo aplazado en la presente Liga Betplay II del fútbol colombiano.

Para el exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich fueron 73 minutos en la cancha del escenario antioqueño, del que se marchó en medio de aplausos cuando el técnico Lucas González decidió reemplazarlo por Juan Manuel Zapata. De esa manera el público 'verdolaga' le reconoció a su número '23' la labor realizada contra los 'tiburones'.

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El compromiso tanto para Nacional, como para Rodríguez Rubio, comenzó vertiginoso y con la primera alegría de la noche al minuto 8, cuando tras un cobro suyo de tiro de esquina, Neyder Parra bajó el balón y en el área chica apareció Andrés Sarmiento para abrir el tanteador.

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Pero para los dueños de casa siguieron los ataques, la posesión del esférico y el control, sin que los de Sebastián Viera lograran despertar. Ahí el cucuteño la pidió, manejó el juego y los ritmos y lo mejor vendría a los pocos instantes.



James Rodríguez sacó la magia de su zurda para meter un pase perfecto, a la espalda de los defensas visitantes, para Andrés Felipe Román, quien definió fuerte para darle la segunda alegría a los seguidores paisas. Ahí hay que apuntar que al experimentado creativo no lo marcaron, le dieron tiempo y espacio, mostrando su faceta más relevante para lanzar de la mejor manera y poner a vivir a uno de sus compañeros.

Con el correr del reloj, los barranquilleros se sacudieron y descontaron con un tanto de Guillermo Paiva. Antes de que se fuera la parte inicial, James ejecutó con potencia un tiro libre y el arquero Jeferson Martínez tapó en acertada forma.

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Ya en el segundo tiempo, James siguió con su claridad y además de eso, encontró en Edwin Cardona, quien entró al terreno de juego, un socio con el que alcanzó a hacer una triangulación que sacó de casillas a los volantes junioristas.

Para James Rodríguez también hubo tiempo para saludar a un viejo amigo de Junior como lo es Luis Fernando Muriel e igualmente para tener un par de encontrones, uno por tiempo, con Teófilo Gutierrez. El de la etapa complementaria fue más extenso, incluso algunos otros futbolistas intervinieron para que no pasara a mayores.

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Más allá de esa calentura, el jugador de 35 años terminó como uno de los destacados del compromiso, solamente superado por Román, quien anotó por partida doble, y tras el pitazo final de Andrés Rojas recibió vítores desde todas las gradas del Atanasio, ya que fue evidente que va en ascenso en su nivel.

James Rodríguez en Nacional vs. Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa