Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2025, tras empate de Santa Fe

Este viernes 4 de febrero, la Liga BetPlay I-2025 le dio inicio a la duodécima jornada del fútbol colombiano, con la igualdad entre Alianza vs. Envigado y Santa Fe vs. Pasto.

A primera hora, los encargados de dar espectáculo fueron los de Valledupar contra los antioqueños, quienes se pusieron cita en el estadio Armando Maestre Pavajeau, para protagonizar uno de los duelos más aguerridos y con ,mayores emociones, de toda la fecha.

Y es que, muy temprano, a tan solo 9 minutos de partido el cuadro ‘naranja’ se fue arriba del marcador, aprovechando la desatención defensiva de Alianza FC, que poco o nada hizo para evitar el gol de Daniel Felipe Arcila.

Pero eso no fue todo, pues la ‘tormenta’ ofensiva de Envigado no paró; a los 17’ de juego, Bayron García selló el 0-2 en condición de visitante, que dejó sorprendida a toda la gente del cuadro de Valledupar.

Evidentemente la reacción de Alianza FC llegó, pero se hizo esperar. Esto sucedió en el complemento, cuando Rubén Manjarrés no perdonó frente al arco.

De todas maneras, el tiempo no alcanzó y al final fue 1-2 a favor de Envigado.

Minutos más tarde, Santa Fe recibió en el estadio El Campín a Deportivo Pasto, donde, a pesar de no haber mucha acción en la primera mitad, Hugo Rodallega apareció en el minuto 45 con un remate de media distancia, que sentenció el 1-0 'cardenal'.

Sin embargo, una desatención defensiva, culminó en el 1-1 final a favor de los 'volcánicos', que se llevaron un punto valioso de la ciudad de Bogotá.

Así se jugará la duodécima jornada de la Liga BetPlay I-2025:

Viernes 4 de abril

Alianza FC 1-2 Envigado

Independiente Santa Fe 1-1 Deportivo Pasto

Sábado 5 de abril

Atlético Nacional vs. Unión Magdalena (2:00 p.m.)

Deportivo Cali vs. La Equidad (4:10 p.m.)

Once Caldas vs. América (6:20 p.m.)

Tolima vs. Bucaramanga (8:30 p.m.)

Domingo 6 de abril

Pereira vs. Boyacá Chicó (2:00 p.m.)

Fortaleza vs. Millonarios (4:10 p.m.)

Junior vs. Millonarios (6:20 p.m.)

Águilas Doradas vs. Llaneros (8:30 p.m.)

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025:

Tabla de posiciones en la Liga BetPlay.