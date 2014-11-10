Valledupar FC

Este sábado 2 de septiembre, la Liga BetPlay le dio continuidad a la décima jornada, que había iniciado el pasado viernes, con el triunfo de Independiente Santa Fe contra Tolima y el empate 2-2 entre Jaguares y Fortaleza.A primera hora; Internacional de Bogotá y Llaneros se pusieron cita en el estadio Metropolitano de Techo, por uno de los encuentros más atractivos de la fecha. ¡Hubo de todo!A los doce minutos de partido, Larry Vásquez anotó en su propia puerta. Sin embargo, el equipo capitalino igualó a los 16' por medio de Diego Duarte. Tras esto, nuevamente Llaneros volvió a 'acelerar' y marcó el 1-2 con Néider Ospina, luego de un gran remate de media distancia. Sin embargo, el equipo bogotano volvió a hacer daño en defensa e igualó el juego a los 41', por medio de Fabricio Sanguinetti.Ya en el complemento, Wuilker Faríñez se hizo grande a la hora de juego, atajándole u penalti a Jhon Vásquez; siendo esto el inicio de la remontada, para que Papula Garcés anotara el 3-2 final a los 87 minutos.Tras este juego, Boyacá Chicó e Independiente Medellín se pudieron cita en el estadio La Independencia, de Tunja; sin la estelar presencia de Juan Fernando Quintero.Santiago Mera pegó a los ochjo minutos para los 'ajedrezados'. No obstante, Jeison Medina igualó el compromiso a los 27', para dejar las cosas empatadas camino al entretiempo.Sin embargo, fue más la insistencia boyacense, que, por medio de Alejandro Maya puso el 2-1 final del compromiso.Para finalizar la jornada sabatina, Alianza recibió a Junior en Valledupar, en un escenario totalmente vestido de rojo y blanco, por los miles de hinchas que se acercaron a acompañar al 'tiburón'.Y es que, con el gol a los cuatro minutos de Ever William Meza, fue más que suficiente para el cuadro local, que terminó ganando 1-0, con un jugador menos debido a la expulsión de Jhildrey Lasso.Sobre el final, se presentaron desmanes y actos violentos por parte de algunos aficionados del Junior, quienes ingresaron al campo y arrojaron hasta bengalas. Pero la situación fue controlada tras un par de minutos.Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Valledupar 1-0 Junior:EquipoPTSPJGD1América208+162Tolima168+33Medellín157+54Santa Fe138+35Millonarios139+36Atlético Nacional125+87Llaneros119-18Internacional119-19Águilas Doradas106+210Bucaramanga106+211Once Caldas97+212Deportivo Cali97+213Cúcuta98-514Fortaleza89-215Boyacá Chicó87-716Jaguares78-517Deportivo Pereira66-318Alianza58-919Junior37-520Pasto28-8