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Gol Caracol  / Valledupar FC

Valledupar FC

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César Augusto Polo abordado en pleno centro de Valledupar
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Murió un exfutbolista colombiano, luego de resultar herido en un atraco en Valledupar

Valledupar F.C., equipo del fútbol colombiano.
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Valledupar FC no va más: el equipo se marcha del Cesar y tendrá nuevo nombre

Valledupar y Cúcuta Deportivo se enfrentaron en los cuadrangulares de la Primera B.
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Cúcuta Deportivo igualó 1-1 con Valledupar y se subió a la cima del Grupo B en la Primera B

Cortuluá cayó en condición de local 0-2 contra Vlledupar, por los cuadrangulares finales del Torneo de la B.
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Cortuluá se dejó sorprender y perdió 0-2 frente a Valledupar, en la Primera B del fútbol colombiano

Dairon Valencia, jugador del Valledupar FC. Foto: Dimayor
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Dairon Valencia, el goleador de la Primera B con Valledupar que sueña con darle todo a su mamá

Cúcuta vs Valledupar
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Cúcuta se confió y Valledupar se lo empató: 1-1, en los cuadrangulares de la Primera B

Valledupar y Orsomarso se midieron en el estadio Armando Maestre de la capital del César. Foto: Dimayor
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Valledupar le ganó 3-2 a Orsomarso y aseguró su clasificación a los cuadrangulares de la Primera B

Patriotas empató con Cúcuta Deportivo en el Torneo de la Primera B.
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Patriotas mantiene el primer lugar en el Torneo de la Primera B, pese al 0-0 con Cúcuta Deportivo

Valledupar y Llaneros se enfrentaron en el torneo de la B.
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En la Primera B, Orsomarso se impuso 2-0 a Tigres y Valledupar no pasó del 0-0 con Llaneros

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Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense.
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Deportivo Cali tomó ventaja en la final de la Liga Femenina 2026; superó 2-3 a Santa Fe

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