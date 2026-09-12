"Algunos van a decir que James Rodríguez viene a retirarse o a caminar; pero más bien disfrutemos"

La noticia del fichaje de James Rodríguez a Atlético Nacional fue un verdadero 'boom' en el fútbol profesional colombiano. El destino deportivo del talentoso '10' tenía inicialmente dirección hacia la segunda división del balompié italiano con Unione Sportiva Avellino, pero el mismo dio un giro inesperado culminando en las toldas del 'verdolaga'.

Así las cosas, Rodríguez Rubio aportará su experiencia y categoría al elenco que es dirigido por Lucas González. Además, de integrar el selecto grupo de figuras que actualmente engalana al FPC, entre ellos Hugo Rodallega, Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel y Juan Guillermo Cuadrado.

Fue el capitán y referente de Santa Fe, 'Hugol' el que generó sus impresiones del arribo del exReal Madrid y Bayern Múnich al verde paisa. Rodallega dejó unas frases muy claras.

James Rodríguez, junto al DT de Nacional y los directivos del equipo. Foto: @nacionaloficial en X

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"Una parte del periodismo va a decir que les gusta, otra que no. Unos van a decir que ya viene a retirarse y que no va a hacer nada, que viene a caminar. Eso es algo que vamos a quedarnos ahí debatiendo el uno al otro. Sin embargo, yo creo que eso le aporta mucho al fútbol colombiano, aunque muchos digan que no. Además, ya está demostrado, que los que hemos vuelto, la mayoría que volvimos, hemos sido campeones. Entonces eso marca una diferencia", expresó el delantero de Santa Fe luego de la victoria del 'león' 1-0 sobre Tolima el viernes anterior en El Campín.



A continuación, el número '11' del elenco santafereño hizo hincapié en que los aficionados y los que competen el 'planeta fútbol' de nuestro balompié disfruten de la vuelta de este tipo de 'cracks', no sólo refiriéndose a James Rodríguez sino a su vez a Cuadrado y el posible retorno de Jackson Martínez.

"Disfrutemos de lo que son estos jugadores, de lo que es James Rodríguez, de lo que es Cuadrado, de lo que es el posible regreso de Jackson. Disfrutemos, no critiquemos tanto, disfrutemos de esos jugadores y de lo que generan en cada estadio", sostuvo.

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Y complementó: "Es importantísimo que estos jugadores hagan parte de los clubes. Es muy importante para el fútbol colombiano, sólo que aquí queremos polemizar la llegada de un gran jugador como lo es James Rodríguez y como lo es cualquiera de nosotros. Además, ya está demostrado, que la mayoría que volvimos, hemos sido campeones; entonces eso marca una diferencia".

James Rodríguez, entrenando con sus compañeros Foto: @nacionaloficial en X

El exWigan no dudó en expresar su admiración por el '10' cucuteño, pero también le dejó un recado para cuando se enfrenten en el futuro cercano.

"De eso se trata. Ahora mismo te estoy diciendo que lo admiro, lo respeto, pero en el momento en que estemos ahí en el campo nos vamos a dar durísimo", concluyó el atacante vallecaucano.

🏅“La mayoría volvimos y hemos sido campeones”.



📌Hugo Rodallega sobre la llegada de James Rodríguez al FPC.



🙃Ante las críticas de que viene a retirarse, recuerda que la mayoría jugadores que han vuelto han sido campeones. pic.twitter.com/l8DYfgwTB1 — En Boca De León 🦁 (@enbocadeleon48) September 12, 2026