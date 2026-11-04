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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla del descenso, tras Cúcuta 1-0 Santa Fe; ¿por qué Jaguares se condenó?

Cómo quedó la tabla del descenso, tras Cúcuta 1-0 Santa Fe; ¿por qué Jaguares se condenó?

Fiesta en el estadio General Santander, luego de que Cúcuta Deportivo ganara, salvara la categoría y mantuviera vivo el sueño de clasificar a los cuadrangulares.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Cúcuta, con su resultado contra Santa Fe, logró mantener la categoría en el fútbol colombiano
Cúcuta, con su resultado contra Santa Fe, logró mantener la categoría en el fútbol colombiano
Colprensa

La Liga BetPlay II-2026 entra en su recta definitiva en la fase de 'todos contra todos' y la lucha por conseguir un lugar entre los ocho clasificados a los cuadrangulares está cada vez más emocionante. Cada punto resulta determinante en las aspiraciones de los equipos y así quedó demostrado en el compromiso entre Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe, disputado en el estadio General Santander.

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Como es costumbre, la afición del conjunto 'motilón' respondió al llamado y acompañó masivamente a su equipo. Las tribunas se llenaron de color y ambiente festivo, aunque la previa tuvo un episodio inesperado que cambió los planes de todos los asistentes.

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Cuando todo estaba listo para el comienzo del encuentro, un apagón provocado por fallas en el suministro de energía dejó a oscuras el escenario deportivo. La situación obligó a retrasar el pitazo inicial durante más de una hora, mientras se adelantaban los trabajos para restablecer el servicio eléctrico.

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Una vez solucionado el inconveniente, la pelota comenzó a rodar y ambos equipos buscaron quedarse con los tres puntos. Durante la primera mitad hubo aproximaciones de peligro en las dos áreas, pero faltó precisión en el último toque para romper la igualdad. Así, los protagonistas se marcharon al descanso con el marcador 0-0.

La historia cambió en el segundo tiempo. Al minuto 62', después de un centro desde el costado derecho, Jaime Peralta se impuso en el juego aéreo, bajó el balón y habilitó a Léider Berdugo, quien quedó de frente al arco y definió para establecer el 1-0 definitivo.

Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentaron en el estadio General Santander
Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentaron en el estadio General Santander
Colprensa

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El tanto desató la celebración en el General Santander, pues significó mucho más que una victoria para el cuadro nortesantandereano.

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Con este resultado, Cúcuta Deportivo aseguró su permanencia en la Primera División del fútbol colombiano para 2027 y, además, conservó sus posibilidades matemáticas de meterse en los cuadrangulares semifinales. De esa manera, Jaguares se convirtió en el otro descendido, junto con Boyacá Chicó.

Por su parte, Independiente Santa Fe dejó escapar la oportunidad de asegurar anticipadamente su clasificación. El equipo capitalino sigue muy cerca de conseguir el objetivo y solamente necesita un punto más para confirmar su presencia en la siguiente instancia del campeonato.

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Tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026

PosiciónEquipoPTSPJPROM
20Jaguares31360.861
19Boyacá Chicó1021140.894
18Alianza1261141.105
17Cúcuta40361.111
16Inter Bogotá1271141.114
15Llaneros87761.144
14Pereira1341141.175
13Fortaleza1401141.228
12Cali1431141.254
11Águilas Doradas1451141.271
10Pasto1461141.280
9Once Caldas1771141.552
8Medellín1821141.596
7Junior1831141.605
6Millonarios1831141.605
5Bucaramanga1841141.614
4Santa Fe1921141.684
3América1981141.736
2Tolima2001141.754
1Atlético Nacional2041141.789

Resultados de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026

  • Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas
  • Llaneros 3-2 Junior
  • Cali 2-0 Boyacá Chicó
  • Medellín 2-1 Alianza
  • Águilas Doradas 1-0 Fortaleza
  • Bucaramanga 1-1 Nacional
  • Pereira 1-3 Tolima
  • Pasto 2-0 Jaguares
  • Cúcuta 1-0 Santa Fe
  • Millonarios 0-0 América (parcial)
Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentaron por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentaron por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá
Día: viernes 6 de noviembre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: La Independencia.

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Fortaleza vs. Medellín
Día: viernes 6 de noviembre.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.

Once Caldas vs. Águilas Doradas
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Palogrande.

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Nacional vs. Pereira
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.

América vs. Cali
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.

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Santa Fe vs. Pasto
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Jaguares vs. Bucaramanga
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.

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Tolima vs. Millonarios
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.

Alianza vs. Llaneros
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejau.

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Junior vs. Cúcuta
Día: lunes 9 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.

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