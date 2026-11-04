Cómo quedó la tabla del descenso, tras Cúcuta 1-0 Santa Fe; ¿por qué Jaguares se condenó?

La Liga BetPlay II-2026 entra en su recta definitiva en la fase de 'todos contra todos' y la lucha por conseguir un lugar entre los ocho clasificados a los cuadrangulares está cada vez más emocionante. Cada punto resulta determinante en las aspiraciones de los equipos y así quedó demostrado en el compromiso entre Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe, disputado en el estadio General Santander.

Como es costumbre, la afición del conjunto 'motilón' respondió al llamado y acompañó masivamente a su equipo. Las tribunas se llenaron de color y ambiente festivo, aunque la previa tuvo un episodio inesperado que cambió los planes de todos los asistentes.

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Cuando todo estaba listo para el comienzo del encuentro, un apagón provocado por fallas en el suministro de energía dejó a oscuras el escenario deportivo. La situación obligó a retrasar el pitazo inicial durante más de una hora, mientras se adelantaban los trabajos para restablecer el servicio eléctrico.

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Una vez solucionado el inconveniente, la pelota comenzó a rodar y ambos equipos buscaron quedarse con los tres puntos. Durante la primera mitad hubo aproximaciones de peligro en las dos áreas, pero faltó precisión en el último toque para romper la igualdad. Así, los protagonistas se marcharon al descanso con el marcador 0-0.



La historia cambió en el segundo tiempo. Al minuto 62', después de un centro desde el costado derecho, Jaime Peralta se impuso en el juego aéreo, bajó el balón y habilitó a Léider Berdugo, quien quedó de frente al arco y definió para establecer el 1-0 definitivo.

Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentaron en el estadio General Santander Colprensa

El tanto desató la celebración en el General Santander, pues significó mucho más que una victoria para el cuadro nortesantandereano.

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Con este resultado, Cúcuta Deportivo aseguró su permanencia en la Primera División del fútbol colombiano para 2027 y, además, conservó sus posibilidades matemáticas de meterse en los cuadrangulares semifinales. De esa manera, Jaguares se convirtió en el otro descendido, junto con Boyacá Chicó.

Por su parte, Independiente Santa Fe dejó escapar la oportunidad de asegurar anticipadamente su clasificación. El equipo capitalino sigue muy cerca de conseguir el objetivo y solamente necesita un punto más para confirmar su presencia en la siguiente instancia del campeonato.

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Tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026

Posición Equipo PTS PJ PROM 20 Jaguares 31 36 0.861 19 Boyacá Chicó 102 114 0.894 18 Alianza 126 114 1.105 17 Cúcuta 40 36 1.111 16 Inter Bogotá 127 114 1.114 15 Llaneros 87 76 1.144 14 Pereira 134 114 1.175 13 Fortaleza 140 114 1.228 12 Cali 143 114 1.254 11 Águilas Doradas 145 114 1.271 10 Pasto 146 114 1.280 9 Once Caldas 177 114 1.552 8 Medellín 182 114 1.596 7 Junior 183 114 1.605 6 Millonarios 183 114 1.605 5 Bucaramanga 184 114 1.614 4 Santa Fe 192 114 1.684 3 América 198 114 1.736 2 Tolima 200 114 1.754 1 Atlético Nacional 204 114 1.789

Resultados de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026

Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas

Llaneros 3-2 Junior

Cali 2-0 Boyacá Chicó

Medellín 2-1 Alianza

Águilas Doradas 1-0 Fortaleza

Bucaramanga 1-1 Nacional

Pereira 1-3 Tolima

Pasto 2-0 Jaguares

Cúcuta 1-0 Santa Fe

Millonarios 0-0 América (parcial)

Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentaron por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá

Día: viernes 6 de noviembre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia.

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Fortaleza vs. Medellín

Día: viernes 6 de noviembre.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Once Caldas vs. Águilas Doradas

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Palogrande.

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Nacional vs. Pereira

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

América vs. Cali

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

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Santa Fe vs. Pasto

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Jaguares vs. Bucaramanga

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay.

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Tolima vs. Millonarios

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Alianza vs. Llaneros

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavejau.

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Junior vs. Cúcuta

Día: lunes 9 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.