Cómo quedó tabla de posiciones del Grupo A del Torneo BetPlay 2025-II; Cúcuta celebra

El grupo A de los cuadrangulares del Torneo BetPlay 2025-II tuvo un cierre emocionante con Cúcuta y Atlético Huila luchando por un cupo en la final del segundo semestre de la Primera B del fútbol colombiano.

Los motilones se enfrentaron a Internacional de Palmira, mientras que los opitas visitaron a Jaguares de Córdoba, todo para conocer quién se quedaría con la clasificación a la disputa por el título y el sueño del ascenso de la Liga BetPlay.



Cúcuta Deportivo, a la final del Torneo BetPlay 2025-II

El equipo de Norte de Santander hizo su trabajo, goleó 4-0 a Internacional de Palmira, y con eso, aprovechando además el empate 2-2 entre el Atlético Huila y Jaguares, consiguió el cupo del grupo A de los cuadrangulares de la Primera B del fútbol colombiano, quedando con 13 puntos, mientras que los de Neiva con 11 unidades.

1. Cúcuta Deportivo - 13 puntos

2. Huila - 11 puntos

3. Jaguares - 9 puntos

4. Internacional de Palmira - 0 puntos

Cúcuta Deportivo clasificó a la final del Torneo BetPlay ll-2025 @cucutaoficial/Instagram

Con eso, el Cúcuta Deportivo ahora se medirá al Real Cundinamarca en la final del Torneo BetPlay 2025-II para saber quién es el campeón del segundo semestre y quién seguirá luchando por el ascenso de la Liga BetPlay 2026.



El camino del equipo ‘motilón’ para llegar a la final fue el siguiente: Inter Palmira 0-1 Cúcuta (fecha 1), Cúcuta 2-1 Huila (fecha 2), Cúcuta 2-2 Jaguares (fecha 3), Jaguares 1-2 Cúcuta (fecha 4), Atlético Huila 2-0 Cúcuta (fecha 5) y Cúcuta 4-0 Inter Palmira (fecha 6).

Este domingo en el estadio General Santander las figuras fueron Matías Pisano, Lucas Ríos, Jaime Peralta y Cristian 'Jopito' Álvarez, quienes anotaron los goles de la contundente victoria que los clasificó a la disputa por el título del Torneo BetPlay 2025-II. En el elenco visitante fue expulsado Carlos Franco al minuto 4 del compromiso por un pisotón a un rival.