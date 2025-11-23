Tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay II-2025, tras Patriotas 0-3 Real Cundinamarca

El Torneo BetPlay II-2025 vivió una vibrante y apasionante jornada. Este domingo 23 de noviembre, se conocieron los dos finalistas, que lucharán por hacerse con un cupo en la Primera División. En el grupo A, quien clasificó fue Cúcuta Deportivo, mientras que en el B, el que dio el golpe y sorprendió fue Real Cundinamarca, imponiéndose a Patriotas, Real Cartagena y Boca Juniors de Cali, en esa zona.

Justamente, los dirigidos por Juan David Niño llegaban a la última fecha con la ventaja en cuanto a puntos y diferencia de gol. Razón por la que un empate frente al conjunto 'lancero', en territorio boyacense, era suficiente para seguir en carrera. Lejos de conformarse con ello, salieron a la cancha en busca de la victoria para no sufrir más de la cuenta y lo lograron, incluso con una abultada goleada.

El marcador se abrió al minuto 35, por intermedio de Jhon Mario Cortés, tras una revisión del VAR. Y es que el juez de línea decretó un fuera de lugar, pero no fue así, ya que, al analizar la acción y trazar líneas, se dieron cuenta de que el autor del tanto estaba habilitado. Posteriormente, al 45+1', Arney Rocha infló las redes para el 2-0 parcial. Por último, Jayder Asprilla puso el 3-0 definitivo, en Tunja.

Tabla de posiciones del cuadrangular B del Torneo BetPlay II-2025

1. Real Cundinamarca - 13 pts. (+5)

2. Patriotas - 7 pts. (-3)

3. Real Cartagena - 6 pts. (0)

4. Boca Juniors de Cali - 4 pts. (-2)



Patriotas perdió con Real Cundinamarca y se quedó sin final del Torneo BetPlay II-2025 Facebook Oficial de Patriotas

Resultados de la fecha 6 del grupo A del Torneo BetPlay II-2025

Patriotas 0-3 Real Cundinamarca

Programación de la fecha 6 de los cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2025

Boca Juniors vs. Real Cartagena

Día: lunes 24 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.