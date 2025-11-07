¿Con cuántos puntos se clasifica a cuadrangulares en Liga Betplay 2025-II? Cambió la cifra

La Liga Betplay 2025-II finalmente logró ponerse al día con la fecha 18 y a 2 jornadas para el cierre de la fase de todos contra todos, así quedó el panorama para aquellos que buscan un cupo en los cuadrangulares semifinales de fin de año.

Habitualmente se habla de 30 puntos para meterse entre los 8 primeros de la tabla de posiciones, pero muchas veces ese límite puede ser diferente, pues hay torneos en el que el octavo ha necesitado más puntos, mientras que en otros el umbral ha bajado, como se puede apreciar en el siguiente historial:

Puntos del octavo clasificado en los últimos años

⦁ 2025-I: 32 puntos (Medellín, en 20 fechas)

⦁ 2024-II: 30 puntos (Pasto, en 19 fechas)

⦁ 2024-I: 29 puntos (Once Caldas, en 19 fechas)

⦁ 2023-II: 28 puntos (Cali, en 20 fechas)

⦁ 2023-I: 29 puntos (Pasto, en 20 fechas)

⦁ 2022-II: 31 puntos (Junior, en 20 fechas)

⦁ 2022-I: 29 puntos (Bucaramanga, en 20 fechas)

Es por ello que en cada fecha se hace necesario calcular con cuántas unidades terminará el equipo que termine en el puesto número 8, lo ahora se puede estimar gracias a que el certamen no tiene partidos pendientes.



¿Con cuántos puntos se entra a cuadrangulares en Liga Betplay?

Luego de 18 fechas, el octavo de la clasificación es el América de Cali con 26 puntos, lo que permite hacer una estimación aproximada acudiendo a una regla de 3 simple.

Según dicha operación matemática, se puede concluir que si el octavo de la tabla consiguió 26 unidades en 18 partidos, en 20 presentaciones el cálculo arroja un total de 29 puntos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta los duelos directos y los resultados de la jornada 19, lo que podría alternar nuevamente la operación. Incluso, será crucial para los que aún luchan por entrar, tener una buena diferencia de goles a favor en caso de igualar con otro elenco.

Así están las posiciones:

1. Nacional: 34 puntos

2. Bucaramanga: 34

3. Medellín:34

4. Fortaleza: 34

5. Tolima: 32

6. Junior: 31

7. Águilas: 27

8. América: 26

9. Alianza: 26

10. Santa Fe: 25

11. Llaneros: 25

12. Once Caldas: 23

13. Millonarios: 22

14. Cali: 20

15. U. Magdalena: 18

16. Pereira: 18

17. Pasto: 16

18. Envigado: 16

19. Chicó: 16

20. Equidad: 11

Programación, fechas 19 y 20 de la Liga BetPlay II-2025



⦁ Fecha 19

Alianza vs. Boyacá Chicó

Pereira vs. Medellín

Once Caldas vs. Pasto

Bucaramanga vs. La Equidad

Nacional vs. Águilas Doradas

Fortaleza vs. Junior

Santa Fe vs. Cali

Envigado vs. Millonarios

América vs. Unión Magdalena

Tolima vs. Llaneros

⦁ Fecha 20

Llaneros vs. Envigado

Santa Fe vs. Alianza

Águilas Doradas vs. Tolima

Medellín vs. América

Unión Magdalena vs. Fortaleza

Pasto vs. Bucaramanga

Cali vs. Once Caldas

Boyacá Chicó vs. Millonarios

Junior vs. Nacional

Equidad vs. Pereira

