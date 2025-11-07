¿Con cuántos puntos se clasifica a cuadrangulares en Liga Betplay 2025-II? Cambió la cifra

Publicidad
La Liga Betplay 2025-II finalmente logró ponerse al día con la fecha 18 y a 2 jornadas para el cierre de la fase de todos contra todos, así quedó el panorama para aquellos que buscan un cupo en los cuadrangulares semifinales de fin de año.
Habitualmente se habla de 30 puntos para meterse entre los 8 primeros de la tabla de posiciones, pero muchas veces ese límite puede ser diferente, pues hay torneos en el que el octavo ha necesitado más puntos, mientras que en otros el umbral ha bajado, como se puede apreciar en el siguiente historial:
Puntos del octavo clasificado en los últimos años
⦁ 2025-I: 32 puntos (Medellín, en 20 fechas)
⦁ 2024-II: 30 puntos (Pasto, en 19 fechas)
⦁ 2024-I: 29 puntos (Once Caldas, en 19 fechas)
⦁ 2023-II: 28 puntos (Cali, en 20 fechas)
⦁ 2023-I: 29 puntos (Pasto, en 20 fechas)
⦁ 2022-II: 31 puntos (Junior, en 20 fechas)
⦁ 2022-I: 29 puntos (Bucaramanga, en 20 fechas)
Es por ello que en cada fecha se hace necesario calcular con cuántas unidades terminará el equipo que termine en el puesto número 8, lo ahora se puede estimar gracias a que el certamen no tiene partidos pendientes.
Luego de 18 fechas, el octavo de la clasificación es el América de Cali con 26 puntos, lo que permite hacer una estimación aproximada acudiendo a una regla de 3 simple.
Según dicha operación matemática, se puede concluir que si el octavo de la tabla consiguió 26 unidades en 18 partidos, en 20 presentaciones el cálculo arroja un total de 29 puntos.
Sin embargo, hay que tener en cuenta los duelos directos y los resultados de la jornada 19, lo que podría alternar nuevamente la operación. Incluso, será crucial para los que aún luchan por entrar, tener una buena diferencia de goles a favor en caso de igualar con otro elenco.
Así están las posiciones:
1. Nacional: 34 puntos
2. Bucaramanga: 34
3. Medellín:34
4. Fortaleza: 34
5. Tolima: 32
6. Junior: 31
7. Águilas: 27
8. América: 26
9. Alianza: 26
10. Santa Fe: 25
11. Llaneros: 25
12. Once Caldas: 23
13. Millonarios: 22
14. Cali: 20
15. U. Magdalena: 18
16. Pereira: 18
17. Pasto: 16
18. Envigado: 16
19. Chicó: 16
20. Equidad: 11
⦁ Fecha 19
Alianza vs. Boyacá Chicó
Pereira vs. Medellín
Once Caldas vs. Pasto
Bucaramanga vs. La Equidad
Nacional vs. Águilas Doradas
Fortaleza vs. Junior
Santa Fe vs. Cali
Envigado vs. Millonarios
América vs. Unión Magdalena
Tolima vs. Llaneros
⦁ Fecha 20
Llaneros vs. Envigado
Santa Fe vs. Alianza
Águilas Doradas vs. Tolima
Medellín vs. América
Unión Magdalena vs. Fortaleza
Pasto vs. Bucaramanga
Cali vs. Once Caldas
Boyacá Chicó vs. Millonarios
Junior vs. Nacional
Equidad vs. Pereira