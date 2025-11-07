Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Con cuántos puntos se clasifica a cuadrangulares en Liga Betplay 2025-II? Cambió la cifra

¿Con cuántos puntos se clasifica a cuadrangulares en Liga Betplay 2025-II? Cambió la cifra

Luego del triunfo del América de Cali, 0-2 en condición de visitante sobre Boyacá Chicó, se movió el umbral para meterse a los 8 primeros de la tabla.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Liga Betplay 2025-II: con cuántos puntos se entra a cuadrangulares.jpg
América de Cali por ahora es octavo con 26 puntos.
Foto: Dimayor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad