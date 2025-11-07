Definida la programación de la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-2

Publicidad
El ente rector del fútbol colombiano informó este viernes la programación de la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-2. La jornada que establecerá los ocho clasificados a los cuadrangulares en busca del título se jugará entre el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre, y promete una definición de infarto, con varios equipos luchando por no quedarse con las manos vacías en el torneo.
MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE
La Equidad vs Deportes Pereira
Metropolitano de Techo
4:00 p.m.
JUEVES 13 DE NOVIEMBRE
Águilas Doradas vs Deportes Tolima
Alberto Grisales
7:00 p.m.
Llaneros FC vs Envigado FC
Bello Horizonte - Rey Pelé
7:00 p.m.
Junior vs Atlético Nacional
Metropolitano Roberto Meléndez
7:00 p.m.
Santa Fe vs Alianza FC
El Campín
7:00 p.m.
Unión Magdalena vs Fortaleza
Sierra Nevada
7:00 p.m.
Independiente Medellín vs América de Cali
Atanasio Girardot
7:00 p.m.
Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga
Departamental Libertad
7:00 p.m.
POR DEFINIR
Boyacá Chicó vs Millonarios
Deportivo Cali vs Once Caldas