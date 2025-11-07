Definida la programación de la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-2

El ente rector del fútbol colombiano informó este viernes la programación de la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-2. La jornada que establecerá los ocho clasificados a los cuadrangulares en busca del título se jugará entre el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre, y promete una definición de infarto, con varios equipos luchando por no quedarse con las manos vacías en el torneo.



Programación de la Liga BetPlay 2025-2

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

La Equidad vs Deportes Pereira

Metropolitano de Techo

4:00 p.m.

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

Águilas Doradas vs Deportes Tolima

Alberto Grisales

7:00 p.m.

Publicidad

Llaneros FC vs Envigado FC

Bello Horizonte - Rey Pelé

7:00 p.m.

Junior vs Atlético Nacional

Metropolitano Roberto Meléndez

7:00 p.m.

Publicidad

Santa Fe vs Alianza FC

El Campín

7:00 p.m.

Unión Magdalena vs Fortaleza

Sierra Nevada

7:00 p.m.

Independiente Medellín vs América de Cali

Atanasio Girardot

7:00 p.m.

Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga

Departamental Libertad

7:00 p.m.

Publicidad

POR DEFINIR

Boyacá Chicó vs Millonarios

Publicidad

Deportivo Cali vs Once Caldas