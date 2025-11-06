Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Chicó 0-2 América

Boyacá Chicó y América de Cali se pusieron al día en el calendario de la Liga BetPlay, tras enfrentarse este jueves en La Indepedencia de Tunja. El partido contra el cuadro 'ajedrezado' era valioso para los 'escarlatas', pensando en lograr uno de los últimos lugares para disputar los cuadrangulares finales del actual campeonato.

Fnalmente, los dirigidos por David González se quedaron con los tres puntos en tierras boyacenses, gracias al golazo que anotó en los primeros minutos de la contienda José Cadavía, y en los instantes finales de la segunda etapa, Dylan Borrero. Fue 0-2 para los rojos del Valle del Cauca.

Con los tres enteros en el bolsillo, América llegó a 26 unidades y cierra el selecto grupos de los ochos mejores en el 'todos contra todos'.

Chicó vs. América, por la fecha 19 de la Liga BetPlay ll-2025 @americadecali/Instagram

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: