Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Chicó 0-2 América

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Chicó 0-2 América

Con goles de José Cavadía y Dylan Borrero, América se quedó con los puntos en tierras boyacenses, en partido pendiente de la jornada 18. Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2025
América se impuso a Chicó en Tunja en partido de la Liga BetPlay II-2025.
América se impuso a Chicó en Tunja en partido de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa

