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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Copa BetPlay 2026; sistema del torneo, fechas, cómo se jugará y las novedades

Copa BetPlay 2026; sistema del torneo, fechas, cómo se jugará y las novedades

Conozca cómo se jugará la Copa BetPlay 2026, certamen que reúne a los clubes de la Liga y Torneo BetPlay. Atlético Nacional defiende la corona. ¡Acá todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Trofeo Copa BetPlay.
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Colprensa

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