Copa BetPlay 2026; sistema del torneo, fechas, cómo se jugará y las novedades

Se viene una nueva edición de la Copa BetPlay, que para este 2026, se mantendrá el sistema que se implementó el año anterior. Recordemos que este campeonato lo disputan tanto los clubes de primera como segunda división, es decir, los 36 equipos que están afiliados a la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor). Igualmente, el que se corone campeón del certamen, además del merecido trofeo, ganará un cupo a la Copa Sudamericana del 2027.



¿Cómo es el sistema de la Copa BetPlay 2026?

Hay que precisar que en total se jugarán cinco fases, siendo la primera dividida en dos etapas. En la primera, que es la Fase 1A, participarán los doce clubes que no clasificaron a los 'play-offs' de la Liga BetPlay I-2026 y los ocho equipos del Torneo BetPlay I que no lograron un cupo en los cuadrangulares finales; es decir, son 20 clubes que disputarán esta fase, siendo repartidos en cuatro grupos con cinco integrantes cada uno. Se jugarán cinco jornadas a partido único y los dos primeros de cada zona clasificarán a los octavos de final.

Atlético Nacional e Independiente Medellín jugaron la final de Copa BetPlay 2025. Twitter de Independiente Medellín

Luego viene la Fase 1B. Aquí jugarán los ocho equipos de la Liga BetPlay I-2026 que lograron avanzar a los 'play-offs', más los ocho del Torneo de Ascenso que lograron instalarse en los cuadrangulares finales. Serán ocho llaves con eliminación directa, con partidos de ida y vuelta; el primero de la Liga se enfrentará al octavo del Torneo, el segundo de la Liga frente al séptimo del Torneo, y así sucesivamente.

Posterior a esto, se viene la Fase 2, que es la de octavos de final. Hay que precisar que en esta ronda medirán fuerzas los equipos procedentes de la Fase 1A con los de la Fase 1B; también habrá llaves de eliminación directa y los vencedores avanzarán a la Fase 3, que son los cuartos de final. La Fase 4 son las semifinales, y la Fase 5, es la final.



¿Cuándo sería la fecha en que comenzaría el torneo?

A diferencia del año anterior, el torneo comenzaría a principios del mes de mayo, aprovechando la pausa por el Mundial 2026. Eso sí, aún falta la confirmación oficial por parte de la Dimayor.



¿Quién es el actual campeón de la Copa BetPlay?

Recordemos que en el 2025 Atlético Nacional levantó el trofeo de campeón, tras vencer a Independiente Medellín por marcador global de 1-0. El 'verdolaga' consiguió un hito histórico al ganar la Copa BetPlay por tercera vez seguida (2023, 2024 y 2025).