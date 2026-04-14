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Gol Caracol  / Junior aún no gana en la Copa Libertadores, perdió 1-0 contra Cerro Porteño en Paraguay

Junior aún no gana en la Copa Libertadores, perdió 1-0 contra Cerro Porteño en Paraguay

El 'tiburón' tuvo su segunda salida en el Grupo F de la Copa Libertadores, pero no tuvo éxito en su visita a La Nueva Olla. En la próxima fecha, Junior visitará a Sporting Cristal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Junior perdió en su visita a Cerro Porteño en la Copa Libertadores.
Junior perdió en su visita a Cerro Porteño en la Copa Libertadores.
AFP

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