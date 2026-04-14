Junior aún no gana en la Copa Libertadores, perdió 1-0 contra Cerro Porteño en Paraguay

Junior de Barranquilla aún no gana en la edición 2026 de la Copa Libertadores. En su segunda salida en el certamen continental, el 'tiburón' perdió 1-0 en su visita al Cerro Porteño.

El único gol en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay, fue obra de Jonathan Torres al minuto 57, quien supo aprovechar un error tras un ataque del 'rojiblanco', y luego de un contraataque letal, definió en toda el área, a placer para vencer la resistencia de Mauro Silveira.

Cerro Porteño y Junior de Barranquilla se enfrentaron en la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. AFP

Recordemos que en su debut en el Grupo F, los dirigidos por Alfredo Arias empataron a un gol en el Jaime Morón León frente a Palmeiras, por lo que 'arañar' puntos en territorio guaraní era más que importante.

Junior generó opciones en ataque, sobre todo en la primera parte, con Kevin Pérez, pero el golero del Cerro Porteño, Alexis Martín Arias, evacuó el balón con su pie izquierdo. Igualmente, Teófilo Gutiérrez estrelló una pelota en el travesaño, previo a un pase de Jermein Peña.



Ya en la segunda parte, el 'rojiblanco' comenzó con la misma actitud que terminó la primera etapa, pero no era 'fino' en el último cuarto de cancha: Luis Fernando Muriel y el resto de atacantes del 'tiburón' no lograron capitalizar las acciones.

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El que sí supo aprovechar fue el local, que logró marcar a través de Jonathan Torres para la euforia de los dueños de casa.

El reloj corrió y el Junior no encontró el camino para doblegar al elenco paraguayo, que sí generó otras oportunidades claras, pero Mauro Silveira estuvo atento bajo los tres palos. Si no fuese por el guardameta uruguayo, el marcador en La Nueva Olla hubiese sido otro.



¿Cuándo vuelve a jugar Junior en la Copa Libertadores?

En la tercera fecha de la presente edición del certamen continental, Junior deberá visitar a Sporting Cristal de Perú. El duelo por el Grupo F está pactado para el 28 de abril en el estadio Nacional, en horario de las 9:00 de la noche para Colombia.