Crece la polémica por gol con el que Medellín le ganó a Fortaleza y con el que sigue vivo en Liga

Independiente Medellín se quedó con los tres puntos frente a Fortaleza con un un gol agónico de Yony González; anotación que no para de tener repercusiones. Hasta los analistas arbitrales dejaron sus opiniones en las redes sociales, la conclusión es que se necesita el DAG (detección automática de goles) en el fútbol colombiano.

Y es que en las imágenes de la transmisión del partido, que se jugó en Ditaires, se observó cómo el balón traspasó ligeramente la línea, antes de ser evacuada por el arquero de los 'amix' Miguel Silva. Inmediatamente, el árbitro central decretó gol para los rojos de Antioquia, desatando la euforia de los hinchas del 'poderoso' en las tribunas del escenario deportivo.

Antes de que González enviara el balón con rumbo a la red, Francisco Fydriszewski tuvo un par de remates que fueron evacuados entre la defensa y el golero de Fortaleza.

Hay que precisar que luego el juez central necesitó apoyo del VAR para determinar si era o no gol de Yony González, y tras unos minutos de tensión, se confirmó el gol para Medellín. El 1-0 se subió finalmente al tablero.



Dicho resultado, le permitió al DIM llegar a 26 puntos (noveno parcialmente), enteros con los que sigue vivo en pro de lograr uno de los últimos cupos a los 'play-offs' de la Liga BetPlay I-2026.



¿Qué dijeron los analistas arbitrales de este gol del Medellín frente a Fortaleza?

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Así las cosas, el analista José Borda en su cuenta en 'X' escribió lo siguiente: ¿Fue gol? El DAG o el Sistema de Detección Automático de goles sería el único que definiría esta acción de gol de González del Medellín vs. Fortaleza. El asistente Zambrano en campo dio gol. No se ve claramente que el balón pase completamente la línea de meta ¿Cómo la ven?".

¿FUE GOL?

El DAG o el Sistema de Deteccion Automático de goles sería el único que definiría esta acción de Gol de González del Medellín vs Fortaleza. El asistente Zambrano en campo dio gol, NO se ve claramente que el balón pase completamente la línea de meta ¿Cómo la ven? pic.twitter.com/GWEZ1oTarz — Jose Borda (@Borda_analista) April 26, 2026

Por su parte, en la cuenta de 'El VAR Central' precisaron: "De todas las repeticiones del VAR en el gol del DIM, creo que esta es la única en la que pareciera que el balón sí cruzó la línea completamente. Al final, como sucede en estos casos, si no tienen una toma clara y evidente para reversar la decisión del asistente, le dan la derecha. Eso sí, se necesita el DAG para que paremos de decir en este tipo de jugadas: "es que me pareció". Muchas polémicas en este remate de campeonato".

🔵🔴⚽¡Llegó Yony González para cazar el rebote y marcar el 1-0 de Medellín sobre Fortaleza!



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