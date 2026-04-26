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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Crece la polémica por gol con el que Medellín le ganó a Fortaleza y con el que sigue vivo en Liga

Crece la polémica por gol con el que Medellín le ganó a Fortaleza y con el que sigue vivo en Liga

Medellín se llevó los tres puntos con un gol agónico de Yony González, mismo que ha causado todo tipo de repercusiones. Hasta los analistas arbitrales dejaron su opinión.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Yony González marcó el gol de Medellín frente a Fortaleza.
Yony González marcó el gol de Medellín frente a Fortaleza.
Foto: Colprensa

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