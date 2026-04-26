Sabastian Sawe y Tigst Assefa rompen la historia en Londres: doble récord mundial en maratón

El maratón de Londres 2026 quedó marcado como una de las jornadas más memorables en la historia del atletismo. En una misma competencia, el keniano Sabastian Sawe y la etíope Tigst Assefa establecieron nuevos récords del mundo en las ramas masculina y femenina, respectivamente, en una exhibición de alto nivel que sorprendió incluso a los especialistas.

En la prueba masculina, Sawe firmó una actuación histórica al detener el cronómetro en 1:59:30, convirtiéndose en el primer atleta en lograr oficialmente una marca por debajo de las dos horas en un maratón homologado. El fondista keniano superó así el registro previo de su compatriota Kelvin Kiptum (2:00:35), establecido en Chicago en 2023. La carrera tuvo un desarrollo estratégico hasta el kilómetro 30, cuando el ritmo comenzó a fragmentar el grupo principal.

En ese punto, Sawe y el etíope Yomif Kejelcha lograron despegarse, mientras el ugandés Jacob Kiplimo quedaba rezagado. La definición llegó en el último kilómetro, cuando Sawe lanzó un ataque definitivo que dejó sin respuesta a Kejelcha, quien finalizó segundo con 1:59:41, también por debajo de la barrera histórica. Kiplimo completó el podio con 2:00:28. La marca del ganador implicó un promedio cercano a los 2 minutos y 49 segundos por kilómetro, reflejo del ritmo exigente que impuso durante toda la competencia.

En la rama femenina, Assefa también escribió una página dorada al imponerse con un tiempo de 2:15:41, superando su propio récord mundial en maratones exclusivamente femeninas. La etíope, que ya había establecido la anterior marca en 2025 en la misma ciudad, confirmó su dominio en la distancia y sumó un nuevo triunfo de prestigio a su palmarés.



El podio femenino lo completaron las kenianas Hellen Obiri, segunda con 2:15:53, y Joyciline Jepkosgei, tercera con 2:15:55, en una llegada muy ajustada. Assefa, quien ya suma múltiples victorias en Berlín y Londres, ratificó su consistencia en las grandes citas y su capacidad para competir al más alto nivel.

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La jornada contó con condiciones climáticas favorables, con temperaturas cercanas a los 16 grados, lo que facilitó el alto rendimiento de los atletas. Además, miles de espectadores acompañaron la prueba en las calles de la capital británica, en una edición que también destacó por su masiva participación, con cerca de 60.000 corredores.

Más allá de los registros, el maratón de Londres 2026 dejó una señal clara sobre la evolución del atletismo de fondo. Las marcas de Sawe y Assefa no solo reescriben los libros de récords, sino que abren una nueva dimensión en la exigencia competitiva de esta disciplina, consolidando el evento como uno de los escenarios más importantes del calendario internacional.