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Gol Caracol  / Más Deportes  / Sabastian Sawe y Tigst Assefa rompen la historia en Londres: doble récord mundial en maratón

Sabastian Sawe y Tigst Assefa rompen la historia en Londres: doble récord mundial en maratón

El maratón de Londres 2026 dejó un hito histórico: Sabastian Sawe y Tigst Assefa batieron los récords del mundo en una jornada inédita que redefinió los límites del atletismo de fondo.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Sabastian Sawe y Tigst Assefa, ganadores de la Maratón de Londres.
Sabastian Sawe y Tigst Assefa, ganadores de la Maratón de Londres.
Getty Images.

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