Crecen los rumores de la llegada de Rafael Dudamel como nuevo técnico del Deportivo Cali

Tras la renuncia de Alberto Gamero como técnico del Deportivo Cali tras los malos resultados en la Liga BetPlay 2026-I, la dirigencia del equipo vallecaucano se puso en marcha rápidamente para buscar su reemplazo, y tras menos de tres días de estar sin entrenador, ya tendrían listo el timonel que tomará las riendas de los 'azucareros': Rafael Dudamel.

El experimentado entrenador venezolano, con pasado campeón en el cuadro verdiblanco, sería el elegido para buscar darle vuelta al irregular momento por el que pasan en el campeonato del primer semestre del fútbol colombiano.



El nuevo técnico del Deportivo Cali

El periodista de Gol Caracol y Blu Radio, Juan Carlos Cortés, informó a través de sus redes sociales que la "decisión está tomada. Rafael Dudamel será el técnico del Deportivo Cali", agregando que el contrato del venezolano iría "hasta diciembre", esperando los resultados que pueda obtener en los dos semestres al mando.

Por su parte, el 'Petiso' Arango agregó que el cuerpo técnico estaría integrado con "Marcos Mathias como asistente técnico, Joseph Cañas como preparador físico y el analista de video Frank Romario".

Rafael Dudamel, DT de Cali. Dimayor.

Cabe recordar que Rafael Dudamel ha sido campeón con el Deportivo Cali como jugador, en el año 1998, y recientemente como director técnico, en el finalización del 2021, venciendo al Deportes Tolima en la final. Ya con su amplia experiencia le agregó en 2024 un título más en el fútbol colombiano con el Atlético Bucaramanga, en el año 2024, derrotando a Independiente Santa Fe y consiguiendo la primera estrella para los santandereanos.



Los 'azucareros', luego de 10 fechas disputadas en la Liga BetPlay 2026-I está fuera de los ocho clasificados a los play offs, ubicándose en el décimo puesto de la tabla de posiciones del fútbol colombiano, con 12 puntos, a 7 unidades del líder que es Once Caldas. Tres victorias, tres empates y cuatro derrotas es el saldo en el campeonato.

Actualmente el venezolano se encuentra sin equipo tras su salida del Deportivo Pereira en el 2025. Actualmente es comentarista deportivo en las transmisiones de la Selección Colombia de mayores para Gol Caracol.