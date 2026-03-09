Síguenos en:
Crecen los rumores de la llegada de Rafael Dudamel como nuevo técnico del Deportivo Cali

Crecen los rumores de la llegada de Rafael Dudamel como nuevo técnico del Deportivo Cali

El técnico venezolano Rafael Dudamel podría vivir una nueva etapa en el Deportivo Cali, equipo en el que ya supo ser campeón. Tomaría el lugar que dejó Alberto Gamero, quien renunció.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de mar, 2026
Rafael Dudamel Deportivo Cali
Rafael Dudamel como técnico del Deportivo Cali - Foto:
Colprensa

